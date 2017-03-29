Миклош Харашти потребовал освободить задержанных на День Воли 29.03.2017, 12:21

Миклош Харашти

Эксперты ООН осуждают возобновление массового насилия против мирных демонстрантов и требуют освободить всех задержанных.

Специальный докладчик по ситуации с правами человека в Беларуси Миклош Харашти выразил тревогу в связи с открытым возобновлением белорусскими властями политики насильственных массовых репрессий в отношении мирных демонстрантов, неправительственных организаций, журналистов и политических противников и призывает прекратить преследование и насилие, сообщает ПЦ «Вясна».

25 и 26 марта были использованы жесткие насильственные меры против десятков правозащитников, как местных, так и международных, после того, как тысчи мирных демонстрантов, протестовавших против социальной политики правительства, были жестоко атакованы, произвольно арестованы и лишены свободы, а потом в ускоренном порядке оштрафованы или приговорены к тюремному заключению на срок от одного до двух недель. Сообщается также, что на месте основных событий был отключен Интернет.

"События последних выходных доказывают умышленный характер репрессивных мер, а также показывают открытое возвращение власти к бывшей политики массовых репрессий против граждан, которые осуществляют или продвигают защиту прав человека, предусмотренную Конституцией и международными соглашениями", - подчеркнул докладчик.

С начала февраля демонстранты протестуют против декрета, согласно которому в отношении лиц, неработающих более 183 дней в году и официально незарегистрированных как безработные, может быть применен штраф.

Харашти "особенно расстроен" нападениями на офисы НПО, в том числе офис Правозащитного центра "Весна", сопровождающимися физическим насилием, а также исчезновением на три дня политического оппонента властей Николая Статкевича, который был наконец освобожден из СИЗО КГБ.

"Две недели назад я, вместе с другими экспертами в области прав человека, предупреждал, что правительство Лукашенко, известное историей насильственного преследования любой формы критики, может пойти на дальнейшие нарушения". Миклош Хараштивыражает сожаление, что его опасения оправдались.

"Я буду продолжать внимательно следить за ситуацией и призвать международное сообщество добиваться начала диалога с правозащитниками и с теми, кто способствует мирным и демократическим изменениям в Беларуси", - заключил Миклош Харасти.

Это заявление поддержали Специальный докладчик ООН по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциаций Майна Кияи, Специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мишель Форст, и Специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их выражения Дэвид Кей.