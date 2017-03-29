Синоптики: В четверг будет до +9 градусов 29.03.2017, 12:26

В Беларуси 30 марта пройдут осадки.

Ночью будет облачно с прояснениями, преимущественно по юго-западной половине Беларуси пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Днем прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ожидается северный 4-9 м/с, ночью порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5, по юго-западу - 1-6 градусов тепла, днем будет 3-9 градусов выше нуля.

Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.