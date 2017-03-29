В Беларуси появились новые задержанные и осужденные по политическим мотивам 3 29.03.2017, 12:32

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Диктаторский режим явно напрашивается на санкции.

Лидер общественного объединения «Альтернатива» Олег Корбан пришел узнать приговор в Советский суд, а домой не вернулся.

В «Фейсбуке» Корбан успел написать: «Захватили, 10 суток ареста».

По словам супруги активиста Ольги Бурневич, судили Корбана по статье 23.34 за акцию «Даешь налог на яйца!», которую проводили еще в январе.

27 марта Олега не было в суде. На завтра он пришел узнавать приговор, так как по телефону решение суда ему не зачитали. Итог - 10 суток. Взяли его в здании суда.

Также стало известно, что административно арестованному экс-фигуранту «дела граффитистов» Вячеславу Косинерову предъявлено обвинение по ч.1 статьи 339 Уголовного кодекса - хулиганство. Дело возбуждено Следственным комитетом Московского района Минска, сообщает сайт spring96.org.

Избрана мера пресечения - заключение под стражу. Сейчас Косинерова этапировали в следственный изолятор №1 на ул. Володарского.

Напомним, сегодня Вячеслав Косинеров должен быть освобожден после отбытия 15 суток ареста за участие в акции протеста в Минске 17 февраля.

Сотрудники милиции утверждают что Косинеров с анархистами из группы «Черная роза» 12 марта провел дерзкую акцию «против милицейского беспредела». Возле центрального здания Министерства внутренних дел активисты накинули петлю на шею памятнику полицейскому городовому, который недавно там возвели.

Вячеслав Косинеров

Фото: «Радыё Свабода»

Также сегодня стало известно, что по сфабрикованному делу о «подготовке массовых беспорядков» в Минске задержали 27-го человека.

Им стал историк Александр Зимницкий, передает «Радыё Свабода». 25-летний парень — выпускник истфака БГУ, сейчас научный сотрудник Национального исторического музея.

Мать задержанного Зоя, которая живет в деревне Глинная Докшицкого района, говорит, что сына задержали во вторник, 28 марта. Зимницкий позвонил матери и сообщил, что у него был обыск и изъяли пневматический пистолет, который был у него давно.

Александр Зимницкий с микрофоном​

Накануне пресс-секретарь КГБ Дмитрий Побяржин сообщил, что обвинения по делу о «подготовке массовых беспорядков» еще не выдвигались. Часть задержанных держат во внутренней тюрьме КГБ («американка», часть — в СИЗО №1 МВД («Володарка»).

Как сообщила председатель совета «Бацькаўшчыны» Нина Шидловская, на 29 марта в КГБ для участия в следственных действиях вызваны адвокаты ряда задержанных.