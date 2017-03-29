Современные россияне — почти на 20% белорусы и украинцы 19 29.03.2017, 12:59

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Ученые-генетики создали этнический «портрет» среднестатистического жителя России.

Как пояснил российскому изданию kommersant.ru генеральный директор медико-генетического центра Genote Валерий Ильинский, генетики изучали клиентов центра, которые обратились туда для определения своего происхождения. В исследовании приняли участие более 2 тысяч человек из России и ближнего зарубежья, география — от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока, Симферополя и Киева. От участников исследования многого не потребовалось: ДНК выделялась из образца биоматериала (слюны), а ее анализ проводился с помощью генотипирования более 560 тысяч ДНК-маркеров.

— Для интерпретации этих данных мы брали публичные данные по определенным локусам (так называется местоположение гена на карте хромосомы), характерным для той или иной популяции, населяющей определенные регионы мира,— сказал Валерий Ильинский.

Ученые хотели, чтобы люди задумались о своем происхождении.

Согласно данным исследования, 89,5 процента генома русские унаследовали от европейцев: 67,2 процента приходится на Центральную и Восточную Европу, а 22,3 процента — на Западную. Для сравнения, на Азию остается лишь 9,7 процента — разница очевидна.

Вопреки любым популярным сегодня теориям и мнениям подтверждается сходство генофондов русских, белорусов и украинцев: согласно исследованию, на белорусский и украинский «след» в геноме среднестатистического россиянина приходится до 19,2 процента. И это — самый высокий «адресный показатель».

Вывод ученых-генетиков: Россия — своего рода плавильный котел наций, похожий, например, на США. Как поясняет Валерий Ильинский, есть страны, генотип жителей которых имеет очень однородный состав, и, напротив, те, где смешены разные фрагменты, так вот Россия как раз из последних.