Спикер Сената Польши: Мы не согласимся c нарушением прав человека в Беларуси 29.03.2017, 13:08

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Станислав Карчевский

Фото: East News

Станислав Корчевский рассказал о жестком посыле белорусскому режиму.

В понедельник и вторник в Варшаве состоялось заседание VIII Парламентской ассамблеи Сейма и Сената Польши, Сейма Литовской Республики и Верховной рады Украины. Одной из тем разговора была ситуация в Беларуси, где в минувшие выходные дошло до жесткого подавления демонстраций и массовых арестов их участников.

«Мы сделали жесткий посыл белорусским властям, что мы не соглашаемся c нарушением прав человека», - сказал спикер польского Сената (верхней палаты польского парламента) Станислав Корчевский в интервью «Польскому Радио».

Станислав Корчевский напомнил, что Евросоюз приостановил санкции в отношении Беларуси, а Польша является ее естественным партнером. Спикер Сената убеждал, что Беларусь, это сосед, где проживает много поляков, и с которым Польшу объединяет общая история. Однако политик признал, что на самом деле есть проблемы в двусторонних контактах.

«Мы говорим об этом с белорусскими властями, с президентом. Это новое начало контактов все же было необходимым. Когда несколько месяцев назад мы планировали встречу Польши, Литвы и Украины, мы собирались протянуть руку помощи Беларуси, но ситуация изменилась », - сказал Корчевский.