Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 3 29.03.2017, 13:19

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Пошлины будут снижены уже с 1 апреля.

Беларусь с 1 апреля снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает interfax.by со ссылкой на правительство.

Соответствующее решение содержится в постановлении cовмина от 28 марта 2017 года N230.

"Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена с $91 до $88,9 за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $50 до $48,8 за 1 тонну, на товарные бензины - с $27,3 до $26,6 за 1 тонну", - сообщили в правительства.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $26,6 за 1 тонну (была $27,3). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 марта. Тогда они были повышены.