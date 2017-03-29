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Пинских чиновников обязали сдавать макулатуру

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  • 29.03.2017, 13:51
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Тунеядцы в кабинетах должны сдать по 10 килограмм отходов бумаги и картона c человека.

Председатель Пинского горисполкома издал распоряжение о задании по сбору вторичных материальных ресурсов, cообщает «Белсат».

В документе указано, что на территории Пинска с 1 апреля пройдет месячник по сбору этих ресурсов. Также расписана программа, каким образом эти планы будут выполняться: разъяснительная работа среди населения, выездные пункты сбора макулатуры и пластика, привлечение к акции работников учреждений, предприятий и школьников.

И, самое интересное звучит так – «Начальником структурных подразделений горисполкома обеспечить сдачу отходов бумаги и картона из расчета 10 кг на одного работника управления, отдела».


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