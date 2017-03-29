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Доллар подорожал на торгах в Минске

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  • 29.03.2017, 14:02
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На валютных торгах 29 марта белорусский рубль снизился к американской валюте и российскому рублю.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар подорожал на Br0,0019 до Br1,8767 (28 марта - Br1,8748 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0105 и составляет Br2,0242 (28 марта - Br2,0347 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0017 до Br3,2928 за 100 российских рублей (28 марта - Br3,2911 за 100 российских рублей).


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