закрыть
29 марта 2017, среда, 17:33
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Металлурги США просят ограничить импорт из Беларуси

2
  • 29.03.2017, 14:20
  • 6,600

Американские компании подали иск в Министерство торговли США.

Американские производители катанки Gerdau Long Steel North America, Nucor, Keystone Consolidated Industries и Charter Steel подали в Министерство торговли США иск, в котором потребовали провести антидемпинговое расследование импорта катанки из углеродистой и легированной стали из десяти стран: Беларуси, Великобритании, Испании, Италии, ОАЭ, России, Турции, Украины, ЮАР и Южной Кореи, пишет tut.by.

Кроме того, американские металлурги обвиняют конкурентов из Италии и Турции в получении незаконных субсидий. Под этим истцы понимают предоставление экспортных кредитов, займов государственных институтов развития, грантов и льготных налоговых ставок, отмечает ресурс «Металлоснабжение и сбыт».

«Существенный рост поставок дешевой, с несправедливо формируемыми ценами катанки из данных стран нанесли вред американским производителям и их работникам», — говорится в сообщении американских компаний.

По данным американских таможенных органов, в 2016 г. в США поступило из-за рубежа 1,42 млн т катанки, что примерно соответствует показателям 2014−2015 гг. Из них 386,6 тыс. т или 27,2% пришлось на Канаду, а 642,6 тыс. т или немногим более 45% — из десяти стран, которым грозят санкции. При этом средняя цена упала на 32%.

Размер демпинговой маржи, насчитанной американскими металлургами, для Беларуси составляет 179,07−304,94%, для РФ — 216,5−821,4%, для ЮАР — 159,35−164,08%, для Великобритании — 88,25%, для Италии — 26,36%, для Южной Кореи — 41,72%-53,09%, для Испании — 32,64%, для Турции — 45,10%, для Украины — 21,64%-61,64%, для ОАЭ — 69,57%.

Министерство торговли должно в течение 20 дней решить, будет ли оно начинать антидемпинговое и компенсационное расследование в соответствии с иском. Комиссия по международной торговле, в свою очередь, в течение 45 дней должна вынести предварительное решение относительно нанесения импортными поставками ущерба или угрозы нанесения ущерба национальным производителям.

В целом американские металлурги рассчитывают, что окончательное решение о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин будет принято весной 2018 года.

Напомним, в конце 2016 года Евросоюз установил пошлины на импорт арматуры для бетона (арматурных прутьев и стержней для бетона) из Беларуси, чтобы противодействовать «чрезмерно низким ценам». Стоит отметить, что это временное решение, на полгода. Сейчас продолжается расследование. Решение о постоянно действующей антидемпинговой пошлине, которая обычно вводится сроком на пять лет, должно быть принято до 20 июня.


Мнение

Ваван
Ваван Лявон Вольскі
«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда
«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда Арамаис Миракян
У нас есть шанс изменить судьбу страны!
У нас есть шанс изменить судьбу страны! Анастасия Шпаковская
Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua


Интервью

Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции