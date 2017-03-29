10 загадочных исторических снимков, к которым слишком много вопросов 4 29.03.2017, 14:34

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Эти снимки были сделаны обычными людьми на обычную фототехнику и совершенно точно не обрабатывались в графических редакторах.

Но от этого вопросов становится только больше. Adme.ru собрал 10 реальных снимков, которые больше похожи на кадры из фантастических фильмов.

Чудовище у берегов острова Хук

В интернете часто можно встретить мнение, что это знаменитое фото — всего лишь фотошоп. Однако оригинальный снимок был сделан еще в 1965 году, когда никакого фотошопа еще не существовало. Фотограф Роберт Ле Серрек заметил подозрительный объект в озере Хук в Австралии и тут же сделал фото, над которым до сих пор спорят все зоологи.

Огни долины Хессдален

Этот снимок был сделан норвежским фотографом на выдержке 30 секунд и является не единственным доказательством существования странных светящихся объектов, пролетающих над долиной Хессдален. Спектральный анализ показывает, что этот объект состоит из кремния, железа и скандия. Ученые до сих пор не знают, что это такое.

«Черный рыцарь»

Впервые искусственный спутник заснял этот неопознанный объект в 1960 году, и специалисты NASA тут же назвали его «Черным рыцарем». С тех пор загадочный объект видели неоднократно: он то появляется, то исчезает с орбиты Земли. Ученые говорят, что это обломок искусственного происхождения.

Babushka Lady

22 ноября 1963 года в Далласе был застрелен американский президент Джон Кеннеди. В тот день на месте преступления фотографы сделали много снимков, на некоторых из них оказалась загадочная женщина, которая одной рукой держала камеру. Спецслужбы долго пытались найти эту даму, так как она могла заснять убийство президента на камеру. Однако все попытки установить ее личность оказались провальными. Неизвестную женщину прозвали Babushka Lady, так как она носила на голове платок, совсем как русские бабушки.

Падение

Этот снимок сделал фотограф Ричард Дрю в день теракта 11 сентября, в считаные часы фото облетело весь мир. Многие отмечали странное положение тела мужчины: он падает, практически вытянувшись в прямую струну, что очень сложно сделать физически. Личность человека на фотографии так и не удалось установить, хотя очень многие американцы утверждают, что узнают на этом снимке своих близких.

Неизвестный бунтарь

Это фото было сделано в Пекине во время волнений 1989 года. На площади Тяньаньмэнь неизвестный мужчина полчаса удерживал колонну танков, загораживая дорогу своим телом. И хотя снимок появился на первых страницах самых знаменитых журналов мира, имя и дальнейшая судьба мужчины до сих пор неизвестны.

Мобильный телефон в фильме Чаплина

В 2010 году вышел DVD с бонусными кадрами со съемок фильма Чарли Чаплина «Цирк» 1928 года. На одном из кадров можно заметить женщину, которая держит в руке что-то очень похожее на мобильный телефон. Режиссер Джордж Кларк заявил, что считает эти кадры доказательством путешествий во времени. А многие скептики уверены, что этот кадр — всего лишь глупый маркетинговый ход.

Космонавт из Солуэй-Ферт

В 1964 году Джим Тэмплтон фотографировал свою 5-летнюю дочь за городом. И хотя Тэмплтоны утверждают, что кроме них там не было ни души, во время проявки на фото появилась отчетливая фигура, выглядывающая из-за головы девочки. Последовавший анализ показал, что фото не подвергалось никаким изменениям.

Эскадрон сэра Годдара

Фотоальбом эскадрона сэра Годдара, который воевал в Первой мировой, содержит одну странную фотографию. В человеке, который стоит в самом заднем ряду, все участники эскадрона после проявки фото узнали своего товарища Фредди Джексона, который погиб за 2 дня до того, как был сделан этот снимок. А в тот день, когда эскадрон фотографировался, прошли похороны Фредди.

Пирамиды Луны

Это фото было сделано во время миссии «Аполлон-17» и в архиве значилось как засвеченное. Однако после того как специалисты поработали над контрастностью снимка, они увидели контур чего-то, очень похожего на пирамиду. Это дает многим основание утверждать, что на обратной стороне Луны есть пирамиды.