Dzieciuki дадут знаковый концерт в Витебске 1 29.03.2017, 14:56

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Лидер группы рассказал, почему концерт первого апреля будет переломным.

После годового перерыва гродненская группа Dzieciuki выступит в Витебске. Новая программа, составленная из 2-х альбомов и новых песен, будет презентована 1 апреля на площадке арт-паба «Торвальд».

«Этот концерт для нас в чем-то знаковым и переломным, так как почти год не происходило в Беларуси официальных выступлений», - рассказал «Радыё Рацыя» лидер группы Александр Денисов. – «Витебск - один из наших счастливых и любимых городов, в который мы приезжали еще в составе группы «Люди на болоте», у нас очень много хороших друзей в этом городе. У нас была мысль привезти абсолютно новую программу, но решили, что будут презентованы только несколько новых песен из будущего альбома, работа над которым ведется сейчас. В общем, в Витебске прозвучат почти все песни группы, и мы надеемся, что недовольных не останется!» "

Сольный концерт группы Dzieciuki состоится в арт-пабе «Торвальд», ул. Толстого 1, начало в 19:00.