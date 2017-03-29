Окружение Путина пытается от него дистанцироваться 4 Виктор Шевчук

29.03.2017, 15:14

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Чаще всего диктаторов предает ближайшее окружение.

Можно было бы сказать, что «лед тронулся», но вряд ли это так, однако определенные красные флажки для Путина уже появились. Внезапно, как выяснилось власть в РФ «должна встречаться с людьми и понимать, почему они протестуют», о чем заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, один из активистов «Крымнаша». Да и не только она – все Питерское крыло старается дистанцироваться от Путина пока осторожными шагами. Тут вариантов в общем-то два – либо это борьба окружения Медведева и Путина за царскую корону, либо Путина решили осторожно «сливать на пенсию».

Известный российский блогер Голышев несколько ранее утверждал, что по его данным, уже готов преемник Путина на посту президента РФ. Причем планируется, что его оставлять практически «голый» бюджет России, предусмотрительно вывезя все, что возможно в «загнивающий Запад», чтобы там выгодно инвестировать. Понятно, что там – в России бессмысленно инвестировать в крупные проекты – разворуют. Туда же за «гринкартой» направились и видные политики и чиновники, кроме тех, выехать по тем или иным причинам не может. Дети чиновников уже давно там.

Вопрос в Кремле сейчас стоит в другом – как выпустить пар массовых демонстраций. Да и вообще – что делать с Навальным и его движением, которое все больше выходит из-под контроля. Вероятнее всего после относительного успеха акций 26 марта, ФБК и Навальный, а также их союзники попытаются закрепить успех и на этом фоне вполне вероятно, что в Кремле могут принят решение даже допустить кого-то из них во власть. И если первоначально планировалось козлом отпущения сделать Медведева, то после того как медвежонок начал отчаянно сопротивляться, кое кто в Кремле подумал, что скорее Путин зашатается, чем премьер. Кроме того, компромата на Путина может оказаться в разы больше – кто как не люди Медведева об этом знают и отомстят, за «он вам не Димон» определенно не оппозиции, а тому, кто в общем-то санкционировал слив информации по владениям Медведева.

В ближайшие месяцы посторонний наблюдатель будет лицезреть нешуточную вендетту, в результате которой возможен как минимум дворцовый переворот, а максимум – полное изменение вектора движения России, с новым периодом нестабильности в 2017-2018 годах. Затем “Перестройка 2.0″, “Распад 2.0″ и новая дружба с Америкой теперь уже небольшого национального российского государства. Индикаторы налицо – недовольство, причем агрессивное идет снизу и уже выливается в массовые акции и роптание интеллигенции. Времени у Путина совсем мало, и скорее всего он сейчас панически отсылает свои чемоданы в какую-то нейтральную страну, пока конкурирующая «башня Кремля» не пришла ночью душить его подушкой, чтобы на утро объявить, что Путин умер, «не уберегли дорогого вождя народов». А пока наблюдаем как окружение Путина начинает осторожно от него дистанцироваться как от чумного. Не удивительно – задушить подушкой могут и кого-то еще, списав на мертвых игроков Крым, Донбасс и американские выборы.

В общем на ближайших выходных ждем очередных акций в Москве теперь уже против Путина и запасаемся попкорном.

Виктор Шевчук, rusjev.net