Спецдокладчика ООН проинформировали о задержаниях на День Воли в Беларуси 2 29.03.2017, 15:14

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Фото: AP/Сергей Гриц

Сценарий введения санкций против режима Лукашенко становится все более реалистичным.

Белорусский Хельсинкский Комитет и Правозащитный центр «Весна» 28 марта направили Специальному докладчику ООН по вопросам о свободе мирных собраний и свободе ассоциаций Майна Кияи совместное сообщение, в котором проинформировали о задержании 25 марта в офисе «Весны» наблюдателей, правозащитников и журналистов, собравшихся для координации действий по наблюдению за массовой акцией ко Дню Воли, сообщает сайт spring96.org.

Речь идет о 57 задержанных, среди которых было 40 наблюдателей гражданского контроля, аккредитованных от БХК, а также правозащитники и журналисты, в том числе иностранные граждане.

В сообщении спецдокладчику правозащитники описывают подробности задержания – агрессивное поведение сотрудников ОМОНа при проникновении в офис, применение физической силы в отношении некоторых задержанных.

Также правозащитники разъясняют, как получилось, что акция в День Воли была не санкционирована столичными властями, и описывают события, которые разворачивались во время шествия по проспекту Независимости на отрезке от Академии наук до площади Якуба Коласа. При этом правозащитники отмечают, что акция носила мирный характер, количество ее участников определить было сложно, поскольку было много прохожих, которых правоохранительные органы также задерживали, и задержания были произвольными и беспорядочными. В результате было задержано порядка 700 человек, в том числе случайные люди, большинство из них были отпущены в тот же день, а над остальными 27 марта прошли административные суды. По информации правозащитников, районными судами Минска за день было осуждено более 140 человек.

Напомним, накануне спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Миклош Харашти осудил возобновление массового насилия против мирных демонстрантов и потребовал от властей Беларуси освободить всех задержанных. Его заявление поддержали другие спецдокладчики ООН – по вопросу о положении правозащитников Мишель Форст, по вопросу свободы мнений и их выражения Дэвид Кей и по вопросу свободы мирных собраний и ассоциаций Майна Кияи.