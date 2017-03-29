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Строитель из Бобруйска: За два месяца получил 4,9 рубля

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  • 29.03.2017, 15:24
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Фото: TASS/Getty Images

Как живут белорусы, которые получают меньше «минималки».

Каждый третий белорус, по официальной статистике, ежемесячно располагает суммой меньше 300 рублей. При этом 6% населения и вовсе находится за национальной чертой бедности, их ежемесячный доход не превышает размера бюджета прожиточного минимума. Портал tut.by пообщался с белорусами, которые зарабатывают меньше «минималки» (265 рублей), и расспросил, как они живут на такие деньги.

Баянист: «Вдвоем тратим 100 рублей в месяц на питание»

Владимир живет в агрогородке под Лидой, работает аккомпаниатором в сельском клубе, играет на баяне. Его зарплата — 200 рублей в месяц. Супруга Владимира — техработник на полставки, получает еще меньше — 115 рублей.

— До этого я был зарегистрирован ИП, играл на свадьбах. Удавалось и по 500 долларов зарабатывать, если каждые выходные работал. А сейчас народ обнищал и от музыки отказывается. В прошлом году заказов совсем не стало, я вернулся работать во Дворец культуры. А тут такая вот зарплата — мои доходы упали раз в пять. На жизнь вообще не хватает, — рассказывает Владимир.

Семья живет в 2-комнатной квартире. На «коммуналку» уходит 50−60 рублей, еще 30 рублей — на приватизацию жилья. Владимир — гипертоник, на лекарства он тратит около 20 рублей в месяц.

— На еду остается чуть более 100 рублей на двоих в месяц. Покупаем только хлеб, литр молока на неделю, дешевые суповые наборы и «Геркулес». Больше ничего не в состоянии купить, даже фрукты, — говорит мужчина.

Сын Владимира учится в военной академии в России, он находится на гособеспечении.

Владимир: «В холодильнике стоят две тарелки с холодцом из свиных шкурок и куриного супового набора, пара банок мясных консервов, купленных год назад «на черный день», домашние консервы, варенье, «дежурное» яйцо и «завалявшаяся мелочь из прошлой жизни».

Сейчас Владимир ищет новую работу, но пока безрезультатно. «С дипломом музыкального училища я никому не нужен», — подытоживает мужчина.

Почтальон: «Из зарплаты в 200 рублей удерживают деньги на подписку газет»

Когда жительница Полоцка Ольга Мельничук устраивалась работать почтальоном, ее оклад «грязными» был 260 рублей. Затем его несколько раз урезали, так как «почта в убытке», и теперь он составляет 200−210 рублей. «Чистыми» женщина получает еще меньше. К тому же каждый месяц ей нужно отдавать часть зарплаты на подписку госгазет, если не получается выполнить план, рассказывает Ольга.

— Раньше удерживали 23 рубля за подписку, в прошлом месяце вычли 46 рублей. В итоге на руки я получила около 150 рублей. В этом месяце сказали, что сумма вычета за газеты будет больше, потому что еще меньше людей подписали. И это несмотря на то, что в выходные мы ездим по предприятиям, ходим по участку и уговариваем людей выписывать эти газеты, — говорит Ольга.

В два раза упала и зарплата у мужа Ольги. Он работает производственным специалистом (хотя официально числится работником зеленого строительства) и получает 400−450 рублей, «и то не всегда». «Зимой получал еще меньше, ведь работы почти нет», — рассказывает женщина. В семье четверо детей, двое младших живут вместе с родителями.

Семья Ольги выплачивает льготный кредит за квартиру — 10 рублей в месяц. На «коммуналку», телефоны и детский сад для младшей дочери уходит около 200 рублей.

— Экономить приходится на всем. О мясе вообще речи не может идти. На выходные покупаем сосиски детям, которые они любят. Дочка очень любит молоко, приходится покупать один-два пакета на выходные. А в основном едим овощи и крупы, — рассказывает Ольга. — Уже года четыре мы с мужем никакой одежды и обуви не покупали. Что-то купить детям тоже не можем позволить. Если только кто-нибудь что-то отдаст.

Чтобы свести концы с концами, семье иногда приходится занимать деньги у знакомых.

— В прошлом месяце муж вышел из отпуска и получил зарплату в 1 рубль. Невозможно было даже «коммуналку» отплатить, пришлось брать в долг, теперь возвращаем.

Старшие дети предлагают свою помощь, но Ольга отказывается от нее.

— Скорее я как бабушка должна покупать что-нибудь для внуков, — говорит женщина.

Сейчас Ольга задумывается над тем, чтобы найти новую работу.

— Я написала заявление, чтобы с меня на работе не удерживали деньги за подписку. Мне заведующая сказала: если не хочешь платить за подписку, то уходи, мы найдем того, кто будет платить. Так что я думаю увольняться.

Строитель: «За два месяца получил 4,9 рубля»

Житель Бобруйска Виталий Воробьев два месяца проработал в ОАО «Стройтрест № 13» в должности подсобного рабочего. За это время он получил 4 рубля 90 копеек.

— Я устроился на это предприятие в декабре прошлого года. Меня предупредили, что буду ездить работать вахтовым методом в Россию. И сказали ждать. Я ждал, периодически приходил поинтересоваться, есть ли работа. Говорили писать за свой счет. В итоге за два месяца я проработал три дня, за которые и получил такие деньги, — рассказывает Виталий.

После этого Виталий уволился, сейчас ищет более доходное место. Семья живет на пособие на ребенка, которое получает гражданская жена. Из этих денег 100 рублей в месяц уходит на аренду квартиры, а все остальное — на питание.

— Бывает, что сам не поешь, но зато ребенку что-то купишь, — говорит Виталий. — Вообще выжить удается только благодаря помощи родителей, которые еще работают.

Многодетная мама: «Раньше с детьми в кино и в цирк ходили, а сейчас не можем позволить»

— У нас многодетная семья, и мы не живем, а выживаем, — говорит гродненка Ирина Ольховик. — Месячный бюджет нашей семьи из 5 человек — нас с мужем и трех сыновей — составляет около 400 рублей.

Муж Ирины работает водителем на госпредприятии, сейчас он зарабатывает 115 рублей в месяц. Сама Ирина получает пособие на младшего ребенка — 280 рублей.

— Раньше муж зарабатывал 450−500 рублей, но где-то летом у предприятия дела пошли не очень хорошо, работы нет, зарплаты упали. Практически всю зиму он вообще не работал, — делится Ирина.

Недавно многодетная семья получила квартиру. На «коммуналку», оплату телефонов, телевидения и интернета уходит больше 100 рублей.

— Все остальное тратим в основном только на еду. В магазине мы покупаем хлеб и батон, масло, молоко, крупы. Не шикуем. Мясо едим редко. Фрукты тоже нечасто покупаем. Овощи передают родители, которые живут в деревне. Правда, это в основном летом, — делится Ирина.

Игрушки или одежду для детей семья покупает, когда удается поднакопить. Иногда помогают дедушки и бабушки.

— Повезло, что у меня три мальчика. Вещи передаем от одного к другому, — рассказывает Ирина. — Раньше, когда работа была и денег достаточно получали, мы с детьми и в кино, и в цирк, и в зоопарк ходили. Сейчас совсем другая ситуация, денег на это все нет. Может, к лету станет получше.

Ирина говорит, что старается не брать детей в магазин, чтобы не тратить лишнего.

— Естественно, как и любые дети, они всегда просят что-нибудь купить. Поэтому мы стараемся их в магазин не брать или объясняем, что денег особо нет. Муж ищет новую работу и пытается где-то подработать. Он за любую работу готов браться.

Швея: «Наше главное развлечение — съездить на дачу»

Жительница Жодино Елена работает швеей. Максимум, который она получала, — 260 рублей. Последняя ее зарплата составила 140 рублей из-за больничного.

До этого Елена работала в казино в Минске, она зарабатывала 700 рублей в месяц. Но когда зарплату стали задерживать, решила уволиться и найти работу в родном городе, потому что «физически и морально устала ездить каждый день в столицу».

— Раньше у меня не только зарплата, но и чаевые были хорошие. Я могла купить себе платье не потому, что оно мне надо было, а потому что просто захотелось. А когда устроилась швеей, то стали экономить на еде, реже покупаем вкусняшки. Раньше я ходила в магазин и особо не задумывалась, что и сколько стоит, покупала мороженое, конфеты. Сейчас же иду в магазин, в кошельке 20 рублей, и мне надо уложиться в этот бюджет, чтобы приготовить суп и второе, — рассказывает жительница Жодино.

По ее словам, семья питается в основном супами, потому что это «дешево и сердито», а также картошкой, которую выращивает на своем земельном участке.

— Если нам нужно будет купить одежду или обувь, даже и не знаю, что будем делать, — признается Елена.

Семья раньше снимала квартиру, но когда не стало хватать денег на ее аренду, переехала к родителям.

— Моя зарплата уходит на оплату «коммуналки» и тренировок сына, он занимается хоккеем. Живем же мы на зарплату мужа, который работает инженером-технологом, — поясняет Елена.

Походы в кино, рестораны и прочие развлечения семья также не может себе теперь позволить. Главное развлечение теперь для них, говорит Елена, — поездки на дачу.

— Ездим на дачу круглый год. Покупаем недорогие куриные крылышки или скумбрию. Жарим ее на костре — вот такое у нас развлечение.

Елена сейчас ищет новую работу, но пока без особых успехов.


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