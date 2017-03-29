Николай Черноус: Только площадь 6 29.03.2017, 15:41

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Николай Черноус

Активист из Баранович убежден, что протесты будут продолжаться.

Николай Черноус, несмотря на арест сына и на брутальный разгон акции 25 марта в Минске, убежден, что протесты будут продолжаться, передает «Радые Свабода». Он готовится к новым акциям:

«Страх у некоторых может быть и появился. После омоновских дубинок будут больше бояться. Но ведь и недовольство народа никуда не исчезло. Потому что жизни нет. На 200 рублей жить очень трудно. Вчера встретил двух пенсионеров, которые получают по 200 рублей. Им очень тяжело, очень. На лекарства не хватает ... Так что - площадь, только площадь и требовать, чтобы он уходил, потому что если будет тянуть еще года, то еще хуже будет.

1 и 9 мая нужно выходить на улицу. Поэтому не сдаемся, планируем и плакаты будем готовить», - говорит Николай Черноус.