закрыть
29 марта 2017, среда, 17:33
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Николай Черноус: Только площадь

6
  • 29.03.2017, 15:41
  • 7,283
Николай Черноус

Активист из Баранович убежден, что протесты будут продолжаться.

Николай Черноус, несмотря на арест сына и на брутальный разгон акции 25 марта в Минске, убежден, что протесты будут продолжаться, передает «Радые Свабода». Он готовится к новым акциям:

«Страх у некоторых может быть и появился. После омоновских дубинок будут больше бояться. Но ведь и недовольство народа никуда не исчезло. Потому что жизни нет. На 200 рублей жить очень трудно. Вчера встретил двух пенсионеров, которые получают по 200 рублей. Им очень тяжело, очень. На лекарства не хватает ... Так что - площадь, только площадь и требовать, чтобы он уходил, потому что если будет тянуть еще года, то еще хуже будет.

1 и 9 мая нужно выходить на улицу. Поэтому не сдаемся, планируем и плакаты будем готовить», - говорит Николай Черноус.


Мнение

Ваван
Ваван Лявон Вольскі
«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда
«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда Арамаис Миракян
У нас есть шанс изменить судьбу страны!
У нас есть шанс изменить судьбу страны! Анастасия Шпаковская
Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua


Интервью

Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции