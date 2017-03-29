Отказавшегося назвать фамилию пенсионера осудили на 15 суток 10 29.03.2017, 16:18

Минский суд обвинил мужчину в неповиновении милиции и мелком хулиганстве.

По словам родственников задержанного 25 марта Валерия, который в милиции отказывался назвать свою фамилию, 28 марта осудили на 15 суток за неповиновение милиции и мелкое хулиганство. Фамилия Валерия - Тимошенко. Это подтвердили родственники арестованного, передает «Радыё Свабода».

Вячеслав, которого задержали за несколько минут до Валерия Тимошенко, говорит:

«Задержали его на улице Академической, еще до начала основных событий. Улица тогда была почти пуста. Сам момент задержания я не видел, так как уже находился в милицейском автобусе, куда через пару минут затянули и этого человека, который отказывался называть милиционерам свою фамилию. Видел, как ему надевали наручники. Это происходило где-то в течение минуты, хорошо его помутузили, возможно, тогда и повредили ему ребра, как пишут в интернете. Потом, когда надели наручники, на моих глазах не трогали. Только словами обменивались. В камере с ним я не был, а только в актовом зале Ленинского РУВД, где нас держали. Там он отказывался представиться и требовал, чтобы ему отдали рюкзак, где были его очки. А около 6 вечера меня отпустили, он остался».

Еще один свидетель - Евгений Жуковец, за события 25 марта был оштрафован на 20 базовых величин. До перевода в изолятор на Окрестина Евгений Жуковец сидел в одной камере с Валерием Тимошенко. Вот что он сказал о требованиях Тимошенко к милиционерам:

«Видел и слышал все его требования предоставить защитника (без которого он отказывался разговаривать), вернуть очки (которые так и не вернули) и объяснить причину задержания (которой никто не объяснил)».

Вячеслав и Евгений Жуковец были готовы явиться с суд над Валерием Тимошенко, но не удалось. Суд над задержанным состоялся на следующий день после большинства процессов в Ленинском суде Минска и прошел очень быстро.

Напомним, что 27 и 28 марта марта в Беларуси прошли суды над задержанными в День Воли.