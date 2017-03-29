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Блогер Дмитрий Горбунов: Народ доняло

  • 29.03.2017, 16:53
Дмитрий Горбунов
Фото: «Радыё Свабода»

На протесты выходят простые люди и говорят такие сильные вещи, что раньше и не снилось.

Блогер Дмитрий Горбунов из Бреста отбыл 15 суток и вышел 27 марта из брестского изолятора, передает «Радыё Свабода». Блогер высказал мнение, что протесты не прекратятся:

«Брутальные действия властей свидетельствуют о том, что она не контролирует ситуацию в обществе. И это наоборот раздражает и вызывает намерение действовать в ответ.

Протесты не заглохнут, потому что, в отличие от прошлых лет, когда люди выходили на призыв каких-то оппозиционных лидеров, сейчас выходят обычные люди, и даже они такие сильные вещи говорят. Мне показалось, что в прошлые годы такие люди никогда бы не вышли. Теперь же идут те, кого никогда ничего не интересовало - домохозяйки, бабушки ... Они достаточно радикальные вещи говорили. Причем это люди, не заангажированы в какие-то политические партии или организации. Поэтому я думаю, что протесты не затихнут. Народ уже доняло, причем доняло все, а этот декрет стал лишь катализатором».


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