Белорусы лидируют в покупке билетов на «Евровидение-2017» 1 29.03.2017, 17:02

Популярный международный конкурс состоится в Киеве 9 - 13 мая.

- Среди иностранных государств по интересу к билетам, по заходам на сайты, по их покупке лидируют Великобритания, Германия, Беларусь. Конечно же, есть интерес от всех стран - участниц «Евровидения»: Польши, Испании, России, Израиля, Швеции, Франции. К слову, даже жители США проявляют интерес к билетам, - цитирует замглавы Киевской городской государственной администрации Алексея Резникова ria.ru.

Предполагается, что в течение двух недель мая украинскую столицу посетят около 20 тысяч иностранных туристов и порядка 60 тысяч украинцев.