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Стала известна дата встречи Лукашенко и Путина

  • 29.03.2017, 17:20
Фото: AP

Анонсировал встречу двух правителей Семашко.

Работу «по устранению изъятий и ограничений в ЕАЭС» обсудят 3 апреля белорусский правитель Лукашенко и президент России Владимир Путин, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на открытии выставки «Белтекслегпром-2017. Весна», передает БелТА.

Последний раз правители встречались в ноябре 2016 года в Кремле на юбилее патриарха Московского и всея Руси Кирилла.


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