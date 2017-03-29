Стала известна дата встречи Лукашенко и Путина 29.03.2017, 17:20

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Анонсировал встречу двух правителей Семашко.

Работу «по устранению изъятий и ограничений в ЕАЭС» обсудят 3 апреля белорусский правитель Лукашенко и президент России Владимир Путин, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на открытии выставки «Белтекслегпром-2017. Весна», передает БелТА.

Последний раз правители встречались в ноябре 2016 года в Кремле на юбилее патриарха Московского и всея Руси Кирилла.