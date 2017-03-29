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Татьяна Северинец: Нам всем нужно объединяться

  • 29.03.2017, 17:26
Татьяна Северинец

Рассерженные белорусы готовы выходить на акции хоть каждый день.

Татьяна Северинец витебский координатор оргкомитета БХД , была оштрафована за участие в акции «нетунеядцев» на 50 базовых величин - 1150 рублей, передает «Радые Свабода» однако Татьяна уверена, что протестная волна будет только нарастать:

«Протесты против декрета № 3 еще будут, потому что они не потеряли своей актуальности, декрет не отменен. Однако уже во время протестов экономических начали звучать политические лозунги - «Лукашенко, уходи!»

, «Баста» и так далее ... И я думаю, что рассерженные белорусы выходили бы на акции протеста ежедневно, так как жизнью они крепко недовольны.

С другой стороны, начались такие репрессии, что людей снова пугают. Арестами, жестоко и беспричинно, штрафами (а денег и так мало) ... Власть демонстрирует, что она готова даже до крови. Об этом свидетельствует насилие при задержаниях, как превентивных, так и во время акций. Страшно смотреть ленту новостей в «Фейсбуке» - там только негатив, суды, казни ..

Поэтому нам всем нужно объединяться. Создавать народные комитеты или просто объединяться вокруг авторитетных людей - на работе, во дворе, везде ... Народные протесты еще обязательно будут! »


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