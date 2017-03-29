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Экс-премьер Франции Вальс поддержал Макрона

  • 29.03.2017, 17:46
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Мануэль Вальс
Фото:AFP

Известный политик поддержит проевропейского кандидата на выборах во Франции.

Бывший премьер-министр Франции, социалист Мануэль Вальс заявил, что намерен поддержать на президентских выборах кандидата-центриста Эммануэля Макрона, а не претендента от своей партии Бенуа Амона, сообщает Delfi.

«Я не хочу идти ни на какие риски для республики. Я буду голосовать за Эммануэля Макрона», - заявил Вальс в эфире телеканала BFM.

При этом он подчеркнул, что не намерен как-либо участвовать в предвыборной кампании Макрона. В январе бывший министр образования Бенуа Амон стал лидером по итогам праймериз Социалистической партии, обойдя своего главного соперника Мануэля Вальса.

В интервью телеканалу France 2 Амон заявил, что не удивлен отказом Вальса его поддержать. «Эта "мыльная опера" направлена на то, чтобы ослабить меня. В своей кампании я говорю о повседневной жизни французов, а не о жизни Вальса», - заявил Амон.

Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 23 апреля. Как ожидается, основная борьба развернется между лидером крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, центристом Эммануэлем Макроном и правоцентристом Франсуа Фийоном. Фаворитом выборов считается Макрон. Эксперты предполагают, что он выйдет во второй тур вместе с Ле Пен и там обойдет ее.


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