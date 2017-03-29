Как барановичский футболист покоряет испанскую Сегунду 29.03.2017, 18:04

13,128

Андрей Хлебосолов рассказал о своем сыне, который стал играть за испанскую «Леванте».

Андрей Хлебосолов рассказал о своем сыне Мирославе, который недавно подписал контракт с футбольной командой «Леванте», пишет intex-press.by.

— Сын подписал на полтора года любительский контракт, а не профессиональный. Но сейчас он уже имеет право играть в официальных матчах за дублеров «Леванте». Одновременно Мирослав обучается в футбольной академии этого же клуба.

— Футбольная академия – это звучит…

— В Испании при клубах много таких учреждений, они напоминают наши училища олимпийского резерва, когда спортсмены там и живут, и учатся в школе, и занимаются спортом. Одним словом, вот уже почти два года, как это место для Мирослава стало вторым домом. Кстати, такие академии стали создавать уже и некоторые белорусские клубы, так что двигаемся вслед за остальным прогрессивным футбольным миром.

— Как Мирослав вообще попал в Испанию?

— В некотором смысле это была случайность. Агент сообщил, что у сына есть возможность поехать на стажировку в «Леванте», которую может организовать одна женщина, которая родилась в наших Барановичах, но затем переехала жить в Испанию. Грех было не воспользоваться таким шансом, тем более что мы ничего не теряли. Мирослав сам сделал видеоподборку матчей со своим участием, отправил в испанский клуб, а через несколько месяцев оттуда пришло приглашение приехать в академию. И до сих пор он там.

Для нас, родителей, дополнительной денежной нагрузки не было. Разве что оплачивали билеты за перелеты, когда Мирослав прилетал домой еще до подписания любительского контракта.