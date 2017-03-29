закрыть
29 марта 2017, среда, 21:51
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

На Окрестина находятся два гражданина Украины

  • 29.03.2017, 18:06
  • 3,800
Фото: interfax.by

Суда над ними пока не было.

Двух граждан Украины, которые содержатся в тюрьме на Окрестина, 29 марта посетила адвокат.

Адвокат Минской областной коллегии адвокатов Мария Колесова-Гудилина рассказала «Свабодзе», что посетила граждан Украины Ивана Даниленко и Романа Легара.

«Они административно задержаны, их еще не судили. Они признаны свидетелями по уголовному делу. Это все, что я могу вам сказать».

По какому уголовному делу, адвокат не сказала. Иван Даниленко и Роман Легар задержаны с 24 марта, у них нет документов, подтверждающих личность. На вопрос, идет ли речь о депортации, адвокат ответила так:

«Не знаю, как будет дальше. Пока еще неизвестно, как это все будет соотноситься с административным задержанием и с уголовным делом. Пока не могу сказать, будут ли их депортировать. Но по факту они хотят в Украину. Здесь оставаться они не хотят».

Также адвокат сказала, что граждане Украины пока административно задержанные. Им можно передавать передачи. Никакого суда пока не было.


Мнение

Время веры и надежды
Время веры и надежды Арамаис Миракян
Ваван
Ваван Лявон Вольскі
У нас есть шанс изменить судьбу страны!
У нас есть шанс изменить судьбу страны! Анастасия Шпаковская
Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!