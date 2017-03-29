На Окрестина находятся два гражданина Украины 29.03.2017, 18:06

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Фото: interfax.by

Суда над ними пока не было.

Двух граждан Украины, которые содержатся в тюрьме на Окрестина, 29 марта посетила адвокат.

Адвокат Минской областной коллегии адвокатов Мария Колесова-Гудилина рассказала «Свабодзе», что посетила граждан Украины Ивана Даниленко и Романа Легара.

«Они административно задержаны, их еще не судили. Они признаны свидетелями по уголовному делу. Это все, что я могу вам сказать».

По какому уголовному делу, адвокат не сказала. Иван Даниленко и Роман Легар задержаны с 24 марта, у них нет документов, подтверждающих личность. На вопрос, идет ли речь о депортации, адвокат ответила так:

«Не знаю, как будет дальше. Пока еще неизвестно, как это все будет соотноситься с административным задержанием и с уголовным делом. Пока не могу сказать, будут ли их депортировать. Но по факту они хотят в Украину. Здесь оставаться они не хотят».

Также адвокат сказала, что граждане Украины пока административно задержанные. Им можно передавать передачи. Никакого суда пока не было.