Время веры и надежды 1 Арамаис Миракян

29.03.2017, 18:09

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Фото: «Радыё Свабода»

Эти мартовские дни уже вписаны в новейшую историю нашей страны как время веры и надежды.

Надежды на обретение долгожданной свободы. Но никому свобода не давалась легко и без боли.

Ксендз польского движения "Солидарность" Ежи Попелушко, зверски убитый коммунистическими властями Польши в 1984 году, сказал в проповеди, которой суждено было стать для него последней: "Свобода - это не дар Бога, но прежде всего задание для нас на всю жизнь".

Боли в эти мартовские дни было ужасно много. Было больно видеть, как девушек тянут по асфальту омоновцы. Зачем?! Зачем эта бессмысленная жестокость? Зачем волочь восьмидесятилетнего поэта Яна Гриба в автозак? Что он вам сделал? Какую опасность он представляет для общества, для режима, для системы?!

Зачем заставлять семидесятипятилетнего правозащитника Валерия Щукина становиться на растяжку, а услышав слова "Я офицер, и голов принять пулю в грудь", избивать пожилого военного так, что ему понадобилась госпитализация? Зачем? Утолить жажду крови?

Зачем избивать одного из самых образованных людей страны, настоящего интеллигента и патриота Алеся Логвинца на глазах его сына? Зачем беспомощно врать в суде, что Алесь ругался матом и нанес себе повреждения сам (!), несколько раз ударившись головой о сиденье? Я видел Алеся всего дважды в жизни, но готов был бы поклясться, что он просто неспособен ругаться матом в общественном месте. Воспитание не то.

Зачем делать британскому журналисту "ласточку", издеваясь, не давать позвонить в посольство? Зачем?

Зачем избивать актрису Свободного театра Яну Русакевич до трещины в черепе? Вы же убиваете, просто убиваете людей. Лучших людей страны. Я уже молчу про тех, кого брали просто "за компанию". Инвалидов, женщин, иностранцев..

Как вы жить с этим будете? Как вы в глаза своим детям будете смотреть, приходя с этой напряженной работы?

Вам с этим жить. А знаете, что будет дальше? А дальше народ начнет плевать вам в лицо.Вы слышали, как весь проспект кричал "Фашисты!" "Ганьба!".

Вам будут плевать в лицо.

И однажды вы захлебнетесь.

Так и знайте.

Арамаис Миракян, белорусский литератор