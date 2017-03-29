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В Европе открыто крупнейшее месторождение нефти

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  • 29.03.2017, 18:22
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Hurricane Energy заявила об открытии крупнейшего месторождения нефти на шельфе Великобритании.

Нефтедобывающая компания Hurricane Energy заявила об открытии «крупнейшего неразработанного месторождения» нефти в водах Великобритании.

Об этом сообщает BBC.

В Hurricane Energy заявили, что около 1 млрд барр. извлекаемой нефти может содержаться в районе Большого Ланкастера, который расположен в 60 милях (97 км) к западу от Шетландских островов.

Компания надеется начать добычу в 2019 году.

Главный исполнительный директор Hurricane Д-р Роберт Трис, назвал находку «захватывающим событием», добавив, что это «очень важный момент» для Hurricane Energy.

«Мы считаем, что район Большого Ланкастера - это единое скопление углеводородов, что делает его самым крупным неразработанным месторождением на британском континентальном шельфе (UKCS)», - отметил Роберт Трис.

Дейрдре Мичи, исполнительный директор британского отраслевого ведомства Oil and Gas UK, сказал: «Это чрезвычайно приятная новость для британского континентального шельфа и она демонстрирует значительный оставшийся потенциал UKCS.

В ведомстве добавили, что на британском континентальном шельфе осталось до 20 млрд барр. нефти и газа, что делает бассейн очень привлекательным с инвестиционной точки зрения.


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