Юрий Конышко: Народ, который глотнул немного воздуха свободы, уже не забудет ее вкус 1 29.03.2017, 18:33

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72-летний пенсионер, демократический активист из Орши, убежден, что протесты будут продолжаться.

Об этом Юрий Конышко заявил в интервью «Радыё Свабода».

«Ведь люди высказывают много недовольства. И есть от чего! Предприятия в Орше, например, практически стоят, они почти что банкроты. Зарплаты задерживают. Люди вынуждены уезжать в Россию, чтобы что-то заработать...

Приостановление налогов на «тунеядство» ничего не даст, даже разрядки нынешней острой ситуации. Ведь люди не видят перспектив. Чуда не случится, экономика не наладится исключительно по приказу одного лица.

Я не знаю, в какой форме будут протесты. Они будут распространяться по социальным сетям, это точно - там недовольные люди обсуждают свое положение. Возможно, будут забастовки. Ведь народ, который глотнул хотя бы немного воздуха свободы, уже не забудет ее вкус».