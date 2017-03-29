Британский постпред: Великобритания остается верной европейским ценностям 29.03.2017, 18:43

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Королевство покидает ЕС, но не Европу, заявил постоянный представитель страны при ООН Мэттью Райкрофт.

Великобритания покидает ЕС, но не Европу, оставаясь приверженной европейским ценностям и продолжая играть ведущую роль в ООН. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Мэттью Райкрофт, комментируя ТАСС возможные изменения во внешней политике Лондона после завершения Brexit.

«Когда Соединенное Королевство покинет Европейский союз, мы не покинем Европу. Мы не собираемся резко менять свои ценности или интересы. Я уверен, что Соединенное Королевство будет продолжать оставаться на одной волне с нашими европейскими партнерами. Мы хотим видеть сильную Европу, частью которой является Соединенное Королевство», - сказал дипломат.

Он напомнил, что Великобритания будет оставаться членом ЕС в ближайшие два года, а до завершения Brexit Лондон связан обязательствами в рамках Лиссабонского соглашения, которые требуют от страны «представлять общие для стран ЕС интересы» и открыто взаимодействовать с партнерами по региональному блоку.

«Мы делаем это, проводя регулярные встречи с главами миссий ЕС», - подчеркнул Райкрофт. «Будучи постоянным членом Совета безопасности, Соединенное Королевство будет продолжать изо дня в день играть ведущую роль в этой организации, в ООН», - заявил он.