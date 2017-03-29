Что на самом деле вывело россиян на улицы 2 Владислав Иноземцев, «Новое время»

29.03.2017, 18:51

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Сегодня политика в РФ не зависит от экономики; она выступает концентрацией личных обид, недоверия и сомнений в честности власти.

Я не вижу никаких экономических причин, которые стояли бы за вчерашними митингами. Экономика России сейчас относительно стабилизировалась после спада 2015-2016 гг. Население привыкло к понизившемуся уровню жизни, стало больше экономить, искать дополнительные источники дохода.

Митинги вызваны исключительно острым чувством несправедливости и обиды в связи с обнародованными фактами коррупции. Политика в России персонифицирована и персонализирована. Невозможно вывести людей на улицу в протесте "против кризиса" или "против олигархов". Нужен конкретный человек, действия которого идут вразрез с нормальным честным поведением. В 2011-м им был руководитель ЦИК Чуров, ассоциировавшийся с махинациями на выборах. В 2017-м им стал премьер Медведев, изображённый коррупционером (лично я считаю его далеко не главным в этой компании, но это сейчас не важно). Люди поняли, что власть даже не попыталась оправдаться и снова завоевать их доверие – и вышли на улицы. Ничего экономического в этом протесте нет.

Коррупция – да, это, действительно, та базовая причина, по которой граждане вышли на митинги. Однако, на мой взгляд, особенно значимой является не коррупция как таковая (в неё так или иначе вовлечена большая часть населения России – иначе в стране просто не выжить), а реакция власти (точнее, отсутствие адекватной реакции) на антикоррупционные разоблачения.

Власть демонстративно попыталась игнорировать реально интересующие общество вопросы – и получила ясный ответ, свидетельствующий о том, что народ с таким к себе отношением категорически не согласен. Это приблизительно то же самое, что было в Киеве в связи с исчезновением Гонгадзе в начале 2001 г.: народ недоволен потенциально преступными действиями власти и требует призвать кого-то к ответу. Чем дольше власть не будет идти на диалог, тем сложнее выйти из сложившейся ситуации.

Относительно того, что ждёт российскую экономику: её состояние в перспективе целиком и полностью зависит от цен на нефть. При их сохранении на нынешнем уровне в 2017 г. наиболее вероятен небольшой рост в рамках 0,5-1,5% и прекращение снижения реальных доходов населения. При этом бизнес и инвесторы будут ждать определённости как в отношении шагов Путина после его переизбрания в 2018 г., так и в отношении действий Запада в адрес России. Поэтому я полагаю, что при отсутствии резких колебаний цен на нефть в 2017-2018 гг. никаких значимых перемен в российской экономике не произойдёт.

Санкции, которые ЕС и США ввели в отношении Российской Федерации, сейчас не наносят экономике никакого ущерба – а отчасти даже поддерживают сельское хозяйство и промышленность; их маловероятное незначительное усиление также российскую экономику не подорвёт. Надежды на экономический крах России, её распад, неспособность пережить издержки Крыма, Донбасса или Сирии – это совершенно пустые иллюзии.

Вывод: сегодня политика в России не зависит от экономики; она выступает концентрацией личных обид, недоверия и сомнений в честности власти. Развитие ситуации зависит исключительно от того, будет ли Кремль готов к честному диалогу с народом.

Владислав Иноземцев, «Новое время»