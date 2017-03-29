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Белорусский тренер возглавил «Авангард»

  • 29.03.2017, 18:55
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Андрей Скабелка
Фото: hcsibir.ru

Андрей Скабелка подписал с клубом из Омска долгосрочный контракт.

Белорусский специалист Андрей Скабелка назначен главным тренером омского «Авангарда».

Официальный сайт клуба сообщает, что с белорусом подписано долгосрочное соглашение.

Предыдущим местом работы Скабелки была новосибирская «Сибирь», которую он возглавлял с 2014 года. В нынешнем сезоне клуб остался за бортом плей-офф, и белорусский специалист ушел в отставку.

«Авангард» по итогам минувшей «регулярки» занял второе место в Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в четвертьфинале уступил казанскому «Ак Барсу» (2:4).

21 марта руководство «Авангарда» приняло решение не продлевать контракт с тренерским штабом во главе с Федором Канарейкиным, который возглавлял команду с августа 2016 года.


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