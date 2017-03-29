Белорусский тренер возглавил «Авангард»
- 29.03.2017, 18:55
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Андрей Скабелка подписал с клубом из Омска долгосрочный контракт.
Белорусский специалист Андрей Скабелка назначен главным тренером омского «Авангарда».
Официальный сайт клуба сообщает, что с белорусом подписано долгосрочное соглашение.
Предыдущим местом работы Скабелки была новосибирская «Сибирь», которую он возглавлял с 2014 года. В нынешнем сезоне клуб остался за бортом плей-офф, и белорусский специалист ушел в отставку.
«Авангард» по итогам минувшей «регулярки» занял второе место в Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в четвертьфинале уступил казанскому «Ак Барсу» (2:4).
21 марта руководство «Авангарда» приняло решение не продлевать контракт с тренерским штабом во главе с Федором Канарейкиным, который возглавлял команду с августа 2016 года.