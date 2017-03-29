Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол 2 29.03.2017, 19:01

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Томас Ермалавичюс

Правитель Беларуси так долго помогал российскому «дьяволу», что сам может стать его жертвой.

Эксперт Международного центра обороны и безопасности Эстонии Томас Ермалавичюс в интервью сайту Charter97.org рассказал о том, как страны Балтии оказывают противодействие информационному влиянию Кремля.

- Насколько хорошо Литве, Латвии, Эстонии удалось подготовиться, чтобы противодействовать информационному влиянию со стороны Кремля?

- К информационной войне мы никогда не готовились. О том, что на нас пытаются оказать информационное влияние, стало понятно достаточно недавно. В результате страны Балтии стали импровизировать, иногда даже перегибая палку реагировать на враждебное влияние. Дать точный ответ на этот вопрос достаточно трудно, потому что нет какой-то эффективной шкалы или индекса, благодаря которому можно было бы измерить уровень нашей подготовки к информационному влиянию со стороны России.

У каждой из стран Балтии есть свои сильные и слабые стороны, есть свои подходы к решению этой проблемы. Эстония, например, решила, что такое средство, как временное ограничение трансляции российских каналов, является неприемлемым и создала свой телевизионный канал на русском языке. Литва и Латвия наоборот решили этого не делать. Литва демонстрирует более жесткий подход к российским телеканалам на своей территории. Тем не менее, несмотря на свой разный подход, все наше страны более-менее справляются. Все знают, что проблема есть и все осознают, что проблему нужно решать.

- Какой подход по-вашему мнению оптимальный?

- Какой подход окажется успешным продемонстрирует время. Пока что прошло слишком мало времени, чтобы можно было сказать о том, что литовский, латышский или эстонский вариант оказался наиболее эффективным. Мне кажется, что подход каждой из стран соответствует национальному характеру: так литовцы менее терпеливые, чем эстонцы, поэтому они выбирают жесткий подход. С другой стороны, Литва менее уязвима, чем Латвия или Эстония, потому что на ее территории проживает меньше представителей национальных меньшинств, чем в соседних балтийских.

Одним из наиболее оптимальных примеров страны, которая хорошо справляется с российской пропагандой и информационной войной является Финляндия. Благодаря хорошей системе образования, жители Финляндии получают критическое мышление и в состоянии самостоятельно отличать правду и пропаганду, оценивать достоверность источников информации. Образование и ещё раз образование - вот самое лучшее средство против информационной пропаганды со стороны Кремля.

- Какие возрастные группы, по вашему мнению, больше всего подвержены информационному влиянию?

- Я бы рискнул предположить, что это представители тех групп, которые получают достаточно небольшие доходы и поэтому являются социально уязвимыми. Риск подвергнуться такому влиянию имеется у людей с более низким и узким образованием. Опасность грозит также тем, у кого создалось ощущение, что они не принадлежат к обществу, то есть не хватает чувства социальной привязанности к стране, в которой они живут. Знание русского языка также является фактором, который может оказать соответствующее влияние. Почему российская пропаганда оказывает меньшее влияние на эстонцев, чем литовцев? Просто потому, что количество эстонцев, которые понимают русский язык гораздо меньше количества литовцев, понимающих и говорящих по-русски.

- При помощи каких средств Россия пытается оказывать влияние на страны Запада?

- Информационная война является одним из многих средств в арсенале Кремля. В этом плане эффективным средством являются социальные сети. Действенным оружием также являются фабрики троллей.

Но помимо информационной войны, Москва не гнушается использовать в своих целях политические инструменты, например, коррупцию, играет на различных фобиях наших народов, использует энергетику и экономические рычаги, шпионаж, дипломатию, кибернетические атаки. В основном эксплуатируются жадность, наивность, несовершенство наших обществ. Это классический подход КГБ, который успешно применялся еще во времена холодной войны, с поправкой на реалии нашего XXI века. Надо изучать историю периода холодной войны и понимать, что по та же методика сегодня используется против нас.

- Чего удалось добиться правящему в Кремле режиму? Какие цели в информационном пространстве балтийских государств удалось реализовать?

- Нужно понимать, какие цели преследует Кремль. По моему мнению, Москва стремиться подорвать доверие наших стран в себя, в наше будущее, подорвать веру в демократические институты и ценности. Добиться, чтобы наше общество было фрагментированно и находилось в постоянном конфликте с властью. Это именно тот сценарий, которого своими активными действиями добиваются кремлевские стратеги. В случае балтийских стран это дискредитация, делегимитизация балтийских государств в глазах союзников. Так, чтобы союзники не чувствовали, что нас нужно защищать.

Конечно, самая большая их цель – подорвать Европейский союз и Североатлантический Союз изнутри. Поэтому нужно понимать, что мы - балтийские страны, не являемся конечной целью в игре Кремля. Можно себя успокаивать вопросом: зачем России нападать на страны Балтии, ведь здесь ничего нет. Мой ответ на этот вопрос очень простой. Если бы при помощи такого нападения можно было обрушить весь Альянс, если бы гарантии Соединённых Штатов Америки и НАТО оказались ничего не стоящими бумажками, президент России Владимир Путин, наверняка, стал бы героем для большей части российского общества.

- Как конкретно может проявиться враждебно информационное влияние? Каковы последствия для государства?

- В долговременной перспективе - ослабление нашего государства и самой воли нашего общества к выживанию. В кратковременной перспективе - ослабление нашего стремления к безопасности и обороне. Нам нужно пользоваться уроками 1930-40-ых годов, когда наши государства были эффективно подорваны изнутри и затем аннексированы.

- Какие, по вашему мнению, существуют оптимальные методы для противодействия гибридным угрозам?

- То, что делает Финляндия, это эквивалент тотальный обороны времен холодной войны. Ключевое слово - это наращивание стойкости политической, стойкости общественной, стойкости гражданского общества.

- В этом году Россия планирует провести крупнейшие боевые учения, в будущем году в Российской Федерации пройдут выборы. Может ли случится так, что Кремль воспользуется удобным моментом для разжигания гибридной войны в нашем регионе и, например, аннексирует Беларусь?

- Армейские учения - это один из способов коммуникации в самой России и за ее пределами, также это важная часть подготовки военных. Ко всему прочему это хороший способ маскировки тактических действий. На месте Лукашенко я бы волновался больше всех, наблюдая, как могут пойти дела. Правитель Беларуси так долго помогал «дьяволу», что сам может стать его жертвой. В отличии от Балтийских стран Беларусь является более слабым государством, которое в экономическом плане сильно зависит от России и долгое время подвергалось влиянию российской пропаганды. Лукашенко своей политикой загнал себя в угол, из которого будет очень трудно выкарабкаться.

- Батальоны Альянса НАТО в странах Балтии являются эффективным средством для противодействия агрессии России?

- Обвинения российской стороны в том, что появление батальонов НАТО в странах Балтии провоцирует Кремль на ответную агрессию, это полная чушь, предназначенная для потребления на внутреннем рынке Российской Федерации. Если Россия захочет устроить войну, то она найдет любой повод.

Нужно иметь в виду, что Россия и лично Путин уважают только силу. Батальоны - это необходимый минимум. На самом деле, чтобы заставить Кремль задуматься, в каждой из стран Балтии нужно было бы разместить по бригаде, средства ПВО и авиацию. Конечно я понимаю, что у руководства Альянса есть свои соображения: размер присутствия посылает сигнал, что это батальоны являются средством сдерживания, а не наступления (особенно имея в виду размер сил ВС России на другой стороне границы).

- После того, как на территории Литвы, Латвии и Эстонии появились батальоны НАТО, угроза гибридной войны сошла на нет?

- Однозначно нет. Батальоны средство отпугивания, сдерживания - гибридные угрозы разворачиваются в совершенно других областях. Средства гибридной войны могут быть направлены против присутствия НАТО. Например, постоянные заявления в социальных сетях, что военные Альянса это оккупанты, что это провокация войны с Россией.