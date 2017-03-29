Василий Береснев: Народ уже проснулся 3 29.03.2017, 19:05

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Протесты обязательно будут, ведь накал недовольства белорусов очень высок.

Правозащитник из Орши Василий Береснев отсидел 14 суток ареста за участие в «Марше нетунеядцев». В интервью «Радыё Свабода» правозащитник заявил, что протесты в Беларуси будут усиливаться.

«Протесты против этого декрета обязательно будут, ведь накал недовольства высок. И нужно, чтобы они были! Чтобы люди чувствовали свое влияние, свою мощь, свою ценность! Только нужно подумать, в какой форме эти протесты сделать более эффективными и одновременно безопасными. Ведь людей, возмущенных и без того тяжелой жизнью, «подставлять» не хочется.

У меня есть несколько идей, мы это обсудим с друзьями. Например, протест в форме «народных гуляний» - просто выйти в парк, но массово, чтобы было понятно, что здесь собрались не просто прохожие... Или прийти к райисполкому с пустыми кастрюлями и ложками. Это будет не митинг и не пикет, но протест. Верю, что родятся и другие креативные идеи, так как народ уже проснулся».