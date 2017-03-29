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В Германии найдена уникальная карта Святой земли

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  • 29.03.2017, 19:21
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Фрагмент географической карты XVI века найден в немецком городе Галле.

В хранилище библиотеки университета имени Мартина Лютера в восточногерманском городе Галле хранятся сотни различных географических карт - в том числе и старинных. Но то, что при инвентаризации случайно обнаружат подобный раритет, никто не ожидал. Директор отдела картографии Мартин Шойпляйн, надев белые нитяные перчатки, бережно берет лист формата А3, не скрывая своей радости. Еще бы: этот лист был напечатан предположительно в 1540 году!

Речь идет об одной из страниц 12-страничного альбома «Карта Святой земли», выполненного нидерландским художником Германом фан Боркуло. До сих пор было найдено лишь два листа из этого уникального картографического шедевра. Один хранится в Британской библиотеке, другой - в частном собрании, пишет «Немецкая волна».

На листе, найденном сейчас в Университетской и земельной библиотеке Саксонии-Анхальт (так она называется официально), - изображение упомянутых в Библии мест, сцены, иллюстрирующие различные истории из Ветхого и Нового Завета. Надписи сделаны на латинском и старо-нидерландском языке. Масштаб, расстояние между городами и другие важные географические параметры не выдержаны. Но карта и не предназначалась для навигации. Она носила фиктивный характер и иллюстрировала Библию. Обычно подобные карты были своеобразными дневниками паломнических путешествий.

Типично для того времени, подчеркивает Мартин Шойпляйн, что «генеральное» направление карты было ориентировано не на север. Вверху на карте - восток: там находились Святая земля и Иерусалим.

Среди библейских сцен на карте - спасение Св. Георгием царевны от дракона (змея) и исцеление Иисусом глухонемого. Среди городов - Триполи в сегодняшнем Ливане и Сепфорис (Ципори), который в библейские времена был главным городом Галилеи.


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