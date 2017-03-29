ENEMO призывает белорусские власти прекратить репрессии против гражданского общества 3 29.03.2017, 19:26

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Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами призывает белорусские власти освободить задержанных в связи с мирными акциями протеста.

Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) глубоко обеспокоена по поводу актов насилия в отношении гражданского общества и правозащитников в Беларуси в связи с акциями День Воли, сообщает «Весна».

25 марта 2017 года сотрудники милиции ворвались в минский офис членской организации ENEMO ПЦ «Весна» и задержали около 60 человек, которые планировали осуществлять мониторинг мирных демонстраций. Среди задержанных - председатель другой членской организации ENEMO, Белорусского Хельсинкского комитета (БХК), члены ПЦ «Весна», правозащитники, международные наблюдатели и представители средств массовой информации. По словам свидетелей, представители специального подразделения милиции провели обыск в офисе без ордера, насильно заставили всех лечь на пол и обыскали офис, после чего все задержанные были доставлены в отделение милиции, но в конечном итоге освобождены.

Тем не менее, 25 - 26 марта были задержаны несколько активистов ПЦ «Весна» и БХК, а некоторые из них были осуждены на срок до 15 суток по обвинению в участии в незаконных акциях протеста или «хулиганстве».

ENEMO осуждает незаконное нападение на офис «Весны» и аресты активистов членских организаций, а также других активистов гражданского общества. Ограничения прав на свободу мирных собраний, разгон мирных демонстраций и преследование гражданского общества и средств массовой информации нарушают международные обязательства Беларуси.

ENEMO призывает белорусские власти гарантировать право на свободу мирных собраний, немедленно прекратить репрессии против гражданского общества и немедленно освободить задержанных в связи с мирными акциями протеста.

Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) - это международная сеть независимых массовых независимых организаций гражданского общества, которая поддерживает развитие демократии и участие граждан в политических процессах. Она состоит из 23 ведущих местных организаций, которые наблюдают за выборами в 18 странах Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии, в том числе в трех странах-членах Европейского Союза. С 2001 года ENEMO осуществила 23 международные миссии по наблюдению за выборами. Все члены ENEMO привержены принципам независимости, беспристрастности, прозрачности, объективности и точности. ENEMO и ее друзья уважают и поощряют международные стандарты проведения свободных и прозрачных выборов, а также средства и механизмы образования, участия и расширения прав и возможностей людей.