Трамп начал пользоваться iPhone 4 29.03.2017, 19:54

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Фото: Jabin Botsford / The Washington Post / Getty Images

Президент США начал использовать iPhone, уйдя в целях безопасности с платформы Android.

Об этом в среду, 29 марта, пишет lenta.ru.

Директор по социальным сетям в администрации главы государства Дэн Скавино-младший написал в Twitter, что Трамп уже пару недель использует «яблочное» устройство. Он подтвердил, что опубликованные в соцсетях последние сообщения 45-го президента США были созданы на новом смартфоне. Ранее пользователи Twitter обратили внимание, что некоторые из твитов Трампа были отправлены не с Samsung Galaxy S3, а с iPhone, так что у многих закрались сомнения в их подлинности.

В прошлом главу американской администрации неоднократно критиковали за использование южнокорейского бренда, отмечает The Verge. Предполагалось, что он сдаст свой гаджет после инаугурации, однако и после вступления в должность президент не изменил своим привычкам. В феврале два сенатора написали письмо министру обороны Джеймсу Мэттису, в котором отметили уязвимость «старого, незащищенного Android-смартфона» главы государства для хакерских атак. Еще одной причиной для озабоченности стал случай, когда Трамп использовал фонарик на телефоне, чтобы подсветить секретные документы на брифинге по ракетной программе КНДР.

В ходе предвыборной кампании Трамп призывал бойкотировать продукцию Apple, поскольку корпорация отказалась взломать по запросу ФБР iPhone террориста, убившего 14 человек и ранившего еще 21 в здании центра для людей с ограниченным возможностями в калифорнийском Сан-Бернандино в декабре 2015 года.

Предшественник Трампа Барак Обама предпочитал устройство BlackBerry с ограничением ряда функций, однако позднее он также сменил аппарат на iPhone.