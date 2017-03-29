Вадим Саранчуков: Теперь белорусы покажут свой характер Лукашенко 9 29.03.2017, 20:05

Активист из Гродно уверен, что белорусы больше не намерены терпеть выходки правителя.

Лидер Гродненской городской организации партии БНФ Вадим Саранчуков отбыл 13 суток ареста. В интервью «Радыё Свабода» он заявил, что белорусы больше не намерены смотреть на выходки диктатора.

«По моим наблюдениям, теперь уже и народ никак не оценивает изменений, внесенных в декрет. И здесь я убежден, что люди также любыми способами будут стремиться к полной отмене декрета. Думаю, что они теперь покажут свой характер Лукашенко, вместо того чтобы только смотреть на его выходки.

В этой ситуации опытным политикам самых разных партий следует забыть свои собственные амбиции и обиды друг на друга, а объединиться для того, чтобы совместно большими силами использовать ситуацию, которая сложилась в Беларуси, и требовать перемен во внутренней политике государства. Несмотря на запугивания, суды и даже сутки арестов, мне кажется, что власть проявляет свою слабость, как никогда раньше», - отметил активист.