Многодетная мать из Могилева: Перед миллионами белорусов власти не устоят 3 29.03.2017, 20:28

Елена Крень уверена, что протесты в Беларуси продолжатся с новой силой.

Многодетную мать Елену Крень задержали и оштрафовали на 10 базовых величин во время Марша в Могилеве. По мнению Елены, вопрос с отменой декрета о «тунеядцах» не решен, поэтому протесты продолжатся, передает «Радыё Свабода».

«Власть силовыми и репрессивными методами вызывает у людей агрессию в ответ. Необходимо силовиков поднять на свой моральный уровень. Они знают, что делать с человеком, который бросает камень, но не знают, что делать с девушкой, которая стала на колени с молитвой, или с теми, кто дарит им цветы и улыбки.

Все мы, простые граждане, стали активными против своей воли в результате глухоты властей. Мы обязаны отстаивать свои права на жизнь, труд, отдых, мир, развитие и мирные собрания. Однако каждый должен понять, что его отдельный голос, плечо и рука в солидарности с другими - очень важный фактор. Сотни тысяч, а то и миллионы голосов - это огромная сила, против которой не устоят не устоят даже водометы», - отметила Елена Крень.