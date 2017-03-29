Запасы нефти в США увеличились за неделю 29.03.2017, 20:34

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю выросли на 0,9 миллиона баррелей.

Как пишет 1prime.ru, об этом говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны.

При этом аналитики, опрошенные ранее агентством Reuters, полагали, что запасы увеличились на 1,357 миллиона баррелей, или на 0,25%, до 534,457 миллиона баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 марта, выросли на 5 млн баррелей, или на 0,9% - до 533,1 млн баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы увеличатся лишь на 2,8 млн баррелей, или на 0,5%, до 531 млн баррелей.

Напомним, что Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2018 год, с 9,3 млн баррелей в сутки (б/с) до 9,5 млн б/с. Если прогноз оправдается, в следующем году добыча в стране вырастет до максимального уровня с 1970 года.