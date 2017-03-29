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Доверие россиян к власти существенно снизилось

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  • 29.03.2017, 20:42

Россияне стали относиться с меньшим доверием к федеральным, региональным и местным властям

Доверие россиян к правительству снизилось с 79,8% в начале 2015 года до 59,4% в 2016 году. Об этом сообщается в исследовании социологического центра Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), пишет РБК .

Россияне стали относиться с меньшим доверием к федеральным, региональным и местным властям, говорится в исследовании социологов РАНХиГС.

"В наибольшей степени снизилось доверие к правительству: с 79,8% в начале 2015 года до 59,4% в начале 2016 года. Серьезно упала уверенность граждан в муниципальных (с 64,9% до 46,8%) и региональных парламентах (с 68% до 51,3%), главах регионов (с 72,8% до 58,6%). Уровень доверия президенту, а также прокуратуре и полиции сократился незначительно: к президенту - с 91,7% до 87,5%, к силовикам - с 61,2% до 57,3%", - отмечают в сообщении.

Также сообщатся, что экономически активные группы населения меньше всего доверяют властям. В первую очередь это граждане, которые занимаются предпринимательской деятельностью.

О снижения доверия россиян к власти сообщается в исследовании "Доверие к государственным институтам и стратегии экономического поведения граждан", которое проведено в рамках проекта "Евробарометр в России".


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