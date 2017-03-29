В Минске контролеры снова отличились неадекватными действиями 14 29.03.2017, 20:56

На не конечной остановке двое контролеров забаррикадировали первую дверь троллейбуса.

Вероника говорит, что происходящее напоминало американский футбол. Она ехала в троллейбусе №30, когда на остановке, которая не является конечной, открылась только одна дверь, пишет «Онлайнер». Один из пассажиров хотел выйти, но дорогу ему забаррикадировала пара контролеров. Девушка задается вопросом, насколько увиденное ею нормально. Ответить на него мы попросили представителей «Минсктранса».

— Ситуация произошла в Минске одним утром. Я ехала в троллейбусе №30, подъезжала к остановке «Метро „Автозаводская“», которая не является конечной.

Ситуация развивалась следующим образом.

— Троллейбус остановился. Вместо всех дверей открылась одна — передняя. На остановке было четверо контролеров: две женщины и два мужчины. Пассажир, который стоял у передней двери, начал выходить. Однако мужчины-контролеры забаррикадировали дверь. Честно говоря, видела я такое впервые. Было очень похоже, наверное, на американский футбол. Два мужчины-контролера плечами и головами не выпускали пассажира троллейбуса.

Девушка пишет, что была настолько шокирована, что не успела достать телефон.

— Подскажите, пожалуйста, это нормальное поведение у контролеров и водителя троллейбуса? Это какое-то нововведение, что на остановках будут открывать только одну дверь? Честно говоря, почувствовала себя в данной ситуации как загнанный зверь!

За комментарием мы обратились в «Минсктранс».

— Порядок осуществления контрольных проверок городского электрического транспорта законодательством не регламентирован.

Тем не менее локальным нормативным актом — Инструкцией о порядке осуществления контрольных проверок наземного пассажирского транспорта контролирующими лицами государственного предприятия «Минсктранс» (далее — инструкция) — предусмотрено, что на промежуточном остановочном пункте в исключительных случаях контрольным проверкам во время остановки транспортного средства для посадки-высадки пассажиров подвергаются только те транспортные средства, уровень наполнения которых невысок, и только через все двери.

Согласно инструкции при небольшом наполнении транспортного средства контрольные проверки на конечном остановочном пункте могут осуществляться через одну дверь.

— Как следует из объяснений контролеров, в ситуации, описанной девушкой, они, находясь на конечном остановочном пункте троллейбуса маршрута №26, ошибочно предполагали, что он является конечным и для маршрута №30, который на нем производит разворот.

Учитывая то, что обращений от граждан на действия контролеров в отношении них в государственное предприятие «Минсктранс» не поступало, а также непродолжительное время работы контролерами, с сотрудниками контрольно-ревизорской службы проведен дополнительный инструктаж о необходимости строгого соблюдения требований инструкции, профессиональной этики в процессе исполнения должностных обязанностей.