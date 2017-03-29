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Галина Смирнова: Белорусы готовы продолжать борьбу

  • 29.03.2017, 21:11

Активистка уверена, что протесты белорусов показали свою эффективность.

Несколько раз забирали в милицию активистку ОГП Галину Смирнову. Ее оштрафовали на 50 базовых величин. По мнению активистки, протесты против декрета засвидетельствовали свою эффективность, передает «Радыё Свабода».

«Люди готовы продолжать борьбу. Проблема же декрета № 3 не исчезла. Угроза в том, что будет четвертый, пятый, шестой декрет, и если люди остановятся, то их еще больше поработят. Народ это прекрасно понимает», - заявила Галина Смирнова.


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