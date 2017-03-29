Сколько предвыборных обещаний выполнила АБФФ 29.03.2017, 21:31

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Сергей Румас бросает слова на ветер.

Посещаемость

В своей первой предвыборной программе в 2011 году Сергей Румас обещал поднять посещаемость на 30 процентов (до 2 965 зрителей).

В 2010 году средняя посещаемость составляла 2 281 зритель, пишет «Трибуна».

К концу первого срока в 2014 году посещаемость составила 1825 зрителей (второй худший результат в истории). То есть сократилась на 456 человек или на 20 процентов.

Это не помешало Румасу заявить на перевыборах-2015 о том, что новая задача – рост посещаемости на 50 процентов.

В 2016-м посещаемость составила 1469 зрителей (абсолютный антирекорд за всю историю чемпионатов). Это на 356 зрителей или 20 процентов меньше, чем было в 2014 году, и на 812 зрителей или 36 процентов меньше, чем было до прихода Румаса в АБФФ.

Второй график более концентрировано выражает расхождения между желаниями АБФФ и реальностью.

Попутно стоит заметить, что также установила абсолютные антирекорд посещаемости сборная Беларуси – как в отдельном матче (1545 зрителей на игре с Македонией), так и в целом в отборочном цикле (6469 зрителей в отборе к Евро-2016).

В первой программе в 2011 году Румас декларировал увеличение количества команд на 30 процентов.

В 2010 году в чемпионате Беларуси приняли участие 12 (высшая) + 16 (первая) + 18 (вторая) команд. Итого – 46 команд.

Планировалось увеличить количество команд до 60: 12+18+30.

В 2016 году в чемпионате Беларуси приняли участие 43 команды. То есть на 3 команды или на 7 процентов меньше, чем в 2010 году.

Отдельно отметим, что кое-что реализовать все же удалось. На протяжении всех шести лет у высшей лиги есть титульный спонсор. Также построен технический центр сборных (отметим, без бюджетных средств).