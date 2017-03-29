В России назвали «опасными» уроки по борьбе с коррупцией 29.03.2017, 21:41

Сенатору Мизулиной не понравилось, что школьникам рассказывают про уровень коррупции в РФ.

Зампред комитета Совета Российской Федерации Елена Мизулина назвала «опасной тенденцией» то, что в некоторых российских школах, по ее словам, уроки патриотизма стали заменять на уроки по борьбе с коррупцией, сообщает segodnya.ua.

«На этих уроках показывают международные рейтинги, где Россия находится далеко не на первых местах», — отметила Мизулина на заседании Совфеда, добавив, что занятия в классах с первого по десятый заменили в нескольких школах Петербурга.

Как считает Мизулина, такие уроки не имеют отношения к патриотизму.

С коллегой не согласилась сенатор Людмила Нарусова, которая заявила, что, по ее мнению, поддерживать борьбу с коррупцией могут и патриоты. «Если школьники вместе с учителями хотят гордиться своей некоррумпированной страной, то это и есть патриотизм. Родину можно любить не только как глянцевую картинку», — сказала она.

По предложению спикера палаты Валентины Матвиенко сенаторы поручили профильному комитету Совфеда по образованию проверить эту информацию.