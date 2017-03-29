Андрей Стрижак: Лукашенко залез в карман, а белорусу это очень не понравилось 6 29.03.2017, 22:09

Андрей Стрижак

Акции протеста - это следствие бездарной экономической и социальной политики, которую проводили власти на протяжении 23 лет.

Активист независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности и участник акций протеста в Гомеле в феврале-марте 2017 года Андрей Стрижак рассказал glavred.info о том, почему белорусы массово выходят на улицу с протестами.

Сам гражданский активист и правозащитник также получил десять суток административного ареста заочно. На судебном заседании он не присутствовал, что не помешало судье Центрального района суда Гомеля зачитать приговор. По мнению служителя Фемиды, Стрижак нарушил закон, так как участвовал накануне в "несанкционированном мероприятии" на ступеньках этого же суда. Сам правозащитник поясняет: в тот день, 21 февраля, в Гомеле проходил первый суд. Он должен был вынести решение, которое изменило бы судьбу всех участников "Марша нетунеядцев" в стране. В связи с этим к зданию пришло около 300 человек. Лишь десятой части удалось пройти в зал. Остальным Стрижак зачитывал цитаты с судебного заседания, которые ему передавали люди из зала. Правоохранители посчитали такие действия активиста нарушением.

Ныне Андрей находится за границей. Об этом, к слову, он предупреждал суд.

— Я правильно понимаю, что протесты последних месяцев — это следствие экономического кризиса и действий власти, связанных с введением новых сборов?

— Декрет №3, ставший спусковым крючком протестов, начавшихся зимой 2017 года и продолжающихся доныне, является следствием бездарной экономической и социальной политики, которую проводили власти на протяжении 23 лет. Интересный момент в том, что раньше белорусские власти не требовали от белорусских граждан 100-процентной экономической лояльности. То есть человеку разрешалось как-то заработать на стороне, съездить куда-то на заработки, каким-то образом обеспечить себя. Главная задача властей была — оградить белорусов от участия в политической жизни страны. Люди выдавливались из политики в экономическую плоскость. После того, как начались серьезные экономические проблемы с ресурсами — грубо говоря, тот же Путин престал давать в таких объемах деньги, в связи с тем, что Россия переживает сама не лучшие времена, в Беларуси тоже все пошло цепочкой. Лукашенко вместо того, чтобы реструктуризировать экономику, решил залезть в карман рядовому гражданину. Формула: ты не спрашиваешь, откуда у меня деньги, а я не интересуюсь, как ты стал президентом, перестала работать. Белорусу это очень не понравилось.

По подсчетам, у нас около миллиона работают за рубежом. Многие из этих людей не очень хотят отдавать 200 евро в бюджет. К этому можно добавить многочисленные недоработки и ошибки при написании декрета о тунеядстве. В результате люди, и так недостаточно верящие власти, начали сомневаться в адекватности тех, кто написал этот документ. Он ломает логику и принцип белорусского права. Например, в нашем Налоговом кодексе было записано, что все налоги и сборы должны быть прописаны в этом документе. После были внесены такие изменения, что президент может вводить экстренные налоги и сборы. Один из них — о социальном иждивенчестве. После него стало непонятно, что же облагается налогом и сбором? Если смотреть фактически, то само право проживания в республике. И это нелогично. И многие люди это понимают.

— Сколько людей, по подсчетам властей, должны заплатить этот сбор?

— 470 тысяч получили извещения. Но этот сбор же не только касается отдельного человека, но и его семьи. Если смотреть на количество тех, кого затронул этот декрет, так это не менее полутора миллионов людей.

— Какой процент людей не может заплатить необходимую сумму?

— Никто не хочет платить. За период, когда можно было платить, суммы внесли чуть более 50 тысяч, то есть только 10%. Часто просто физически не могут заплатить, потому что многие из тех, кто получил это извещение, не имеют таких свободных денег. Среди них люди, живущие в сельской местности, или люди с небольшими доходами, которые довольствуются случайными заработками.

— Люди, вышедшие на протесты в Гомеле — это гражданские активисты или в большинстве — рядовые недовольные граждане?

— Чтобы вы понимали — политический и гражданский активизм в Беларуси в течение этих двадцати лет, всегда был опасным занятием, поэтому наше гражданское общество малочисленное и не очень развито, особенно в регионах. И те кадры, которые вы видели из Гомеля — это практически все обыкновенные люди, которые вышли протестовать против декрета. Среди них было всего несколько десятков гражданских активистов, которые имеют позицию несогласия с властью в политических и социальных аспектах.

— Как Вам кажется, белорусский народ — это свободолюбивый народ или народ, которому уже успели навязать психологию раба?

— Белорусы — это люди, которые часто ходят с дулей в кармане. Далеко не всегда понятно другому белорусу, что думает его сосед. Это достаточно закрытые люди, которые редко открываются чужакам. Да и даже своим близким. Но в определенный момент могут срабатывать самые интересные расклады. Беларусь — достаточно большая страна, по европейским меркам, и небольшая — по евроазиатским. Из любой точки страны можно за несколько часов доехать в ЕС. Визы у нас имеют большое число людей. У них есть физическая возможность увидеть то, как развивается Европа. Конечно, во многом это "колбасный туризм" — поездки за товарами, вещами. Но при этом они могут увидеть, как живут люди и в России, и на Западе. Ясно, что многое зависит от того, какая установка внутри человека — поиск "сильной руки" Путина или Лукашенко или частный, мелкий бизнес, в котором ты сам себе хозяин. Нельзя сказать, что у нас единое восприятие России и единое восприятие Запада. Многие социологические службы говорят о практически 50% расслоении людей в этом вопросе. Я могу сказать, что в среднем поколении белорусов очень много людей, которые хотят жить свободными, потому что мы успели получить "заряд бодрости" в начале 1990-х, когда Беларусь появлялась на свет в новом формате, и мы знаем, чего мы хотим от жизни.