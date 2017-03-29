В Берлине найден оригинал Акта о независимости Литвы 2 29.03.2017, 22:45

Нашедшему Акт 16 февраля 1918 года заплатят миллион евро.

В дипломатическом архиве Германии 29 марта 2017 года был обнаружен оригинал Акта о независимости Литвы от 16 февраля на литовском языке, сообщает delfi.lt.

Эту информацию BNS подтвердил профессор университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.

«Рядом с немецким вариантом в деле был литовский вариант постановления со всеми 20-ю явно оригинальными подписями», - сказал BNS Мажилис.

По его словам, лист был сложен, что подтверждает, что его прислали по почте. Акт был подшит в дело в марте. Мажилис сказал, что заняться поисками акта его побудило приближение столетия со дня этого события.

«Всерьез и последовательно литовские ученые, вероятно, недостаточно интересовались этой немецкой линией. Я решил выяснить, какие в Германии есть архивы, насколько они доступны. Выяснилось, что каких-то ограничений нет. Я написал электронное письмо в Государственный архив Германии, написал, что меня интересует этот период и что именно меня интересует. Я получил список дел, в которые стоит заглянуть, что я и сделал. На это потребовалось лишь два дня», - сказал Мажилис.

Акт 16 февраля - документ, который был составлен и подписан Советом Литвы под председательством Йонаса Басанавичюса 16 февраля 1918 года в Вильнюсе. Акт в политическом архиве МИД Германии хранился в группе дел под названием «Будущее балтийских провинций: Литва». По словам Мажилиса, в деле также найден акт о независимости от 11 декабря 1917 года с 19-ю подписями.

Оригинал акта был передан Басанавичюсу, но никогда не предавался огласке. О местонахождении его дубликата ничего не было известно с 1940 года, когда Литва была оккупирована СССР. До 1940 г. он хранился в архиве президентского дворца в Каунасе. Несколько лет назад в СМИ была информация, будто акт могут хранить родственники президента Антанаса Сметоны.

Фото: delfi.lt

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