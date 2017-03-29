Лявон Вольский позвал на концерт участников Дня Воли 1 29.03.2017, 23:01

Для тех, кто получил «сутки» после событий 25 марта - бесплатный вход на концерт в Вильнюсе.

«Бесплатные проходы на концерт Вольского 8 мая для тех, кто получил от 10 суток и более за День Воли», — написал в Facebook организатор концерта Дмитрий Касперович.

Концерт Лявона Вольского пройдет в центре Вильни в клубе «Vakaris Vilnius». Музыкант представит программу «172». В ней представлены все лучшие песни Вольского за всю его карьеру.