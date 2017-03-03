Transparency International поддержало расследование о тайных богатствах Медведева 8 3.03.2017, 7:35

3,891

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Масштабы незаконных махинаций российского премьера впечатляют.

"Мы положительно оцениваем это расследование, его масштаб и объем", - так отреагировали в организации "Transparency International Россия" по запросу DW на публикацию Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о российском премьере Дмитрии Медведеве. В четверг, 2 марта, ФБК разместил в интернете расследование, в которых идет речь об участках земли, квартирах и поместьях, по утверждению ФБК, принадлежащих российскому премьеру и полученных им благодаря коррупционным схемам.

Описанная ФБК схема основана на некоммерческих благотворительных фондах, которыми управляют, по данным организации, приближенные к российскому премьеру люди. На счета фондов регулярно переводят крупные суммы денег известные российские бизнесмены. Эти переводы Навальный и его коллеги из ФБК называют взяткой.

Роль однокурсника Медведева

Не критикуя результаты расследования в целом, в Transparency International высказывают сомнения насчет роли одного из фигурантов разоблачительного материала, Ильи Елисеева, зампредседателя "Газпромбанка".

"Можно усомниться в том, что Елисеев – только "прокси", подставное лицо. Несмотря на то, что он является однокурсником Медведева, он довольно важная фигура сам по себе и мог получить каким-то образом это имущество (в расследовании ФБК речь идет о нескольких объектах недвижимости и яхтах – Ред.) самостоятельно", - озвучил точку зрения гендиректора "Transparency International Россия" Антона Поминова Глеб Гавриш, отвечающий в организации за связи с общественностью.

Также Глеб Гавриш отметил, что с юридической точки зрения, нет ничего противозаконного в самом факте, что российский премьер пользуется недвижимостью, которая принадлежит некоммерческим организациям. Вместе с тем в Transparency International отметили, что именно форма НКО "нередко используется коррупционерами для того, чтобы спрятать финансовые потоки и имущество. Проблема в том, что установить конечного бенефициара сложно. Мы очень рады за ФБК, что им удалось произвести такое неординарное исследование".

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова считает "бессмысленным" комментировать факты, изложенные в расследовании ФБК.