закрыть
3 марта 2017, пятница, 11:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Transparency International поддержало расследование о тайных богатствах Медведева

8
  • 3.03.2017, 7:35
  • 3,891
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Масштабы незаконных махинаций российского премьера впечатляют.

"Мы положительно оцениваем это расследование, его масштаб и объем", - так отреагировали в организации "Transparency International Россия" по запросу DW на публикацию Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о российском премьере Дмитрии Медведеве. В четверг, 2 марта, ФБК разместил в интернете расследование, в которых идет речь об участках земли, квартирах и поместьях, по утверждению ФБК, принадлежащих российскому премьеру и полученных им благодаря коррупционным схемам.

Описанная ФБК схема основана на некоммерческих благотворительных фондах, которыми управляют, по данным организации, приближенные к российскому премьеру люди. На счета фондов регулярно переводят крупные суммы денег известные российские бизнесмены. Эти переводы Навальный и его коллеги из ФБК называют взяткой.

Роль однокурсника Медведева

Не критикуя результаты расследования в целом, в Transparency International высказывают сомнения насчет роли одного из фигурантов разоблачительного материала, Ильи Елисеева, зампредседателя "Газпромбанка".

"Можно усомниться в том, что Елисеев – только "прокси", подставное лицо. Несмотря на то, что он является однокурсником Медведева, он довольно важная фигура сам по себе и мог получить каким-то образом это имущество (в расследовании ФБК речь идет о нескольких объектах недвижимости и яхтах – Ред.) самостоятельно", - озвучил точку зрения гендиректора "Transparency International Россия" Антона Поминова Глеб Гавриш, отвечающий в организации за связи с общественностью.

Также Глеб Гавриш отметил, что с юридической точки зрения, нет ничего противозаконного в самом факте, что российский премьер пользуется недвижимостью, которая принадлежит некоммерческим организациям. Вместе с тем в Transparency International отметили, что именно форма НКО "нередко используется коррупционерами для того, чтобы спрятать финансовые потоки и имущество. Проблема в том, что установить конечного бенефициара сложно. Мы очень рады за ФБК, что им удалось произвести такое неординарное исследование".

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова считает "бессмысленным" комментировать факты, изложенные в расследовании ФБК.


Мнение

Рабское правосудие
Рабское правосудие Михаил Пастухов
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности»
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности» Роман Яковлевский
Был бы жив Немцов
Был бы жив Немцов Ирина Ясина
Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан