Некляев о памятнике городовому: В Минске теперь три сумасшедших 30 3.03.2017, 7:55

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Владимир Некляев

Каждый уважающий себя город должен иметь хотя бы одного такого «уникума».

Об этом в «Фейсбуке», комментируя открытие в Минске памятника царскому городовому с собачкой, написал поэт и политик Владимир Некляев.

«Как известно, каждый город, который уважает себя, должен иметь хоть одного городского сумасшедшего. Минск всегда такого имел. Скажем, в годы моей молодости минском городском сумасшедшим был интеллектуал, диссидент Ким Хадеев. Сейчас похоже на то, что сумасшедших трое. Городской голова, полицмейстер и опекун искусств, которые произведение жанровой городской скульптуры открывают как памятник...

Как сказал бы Остап Бендер: «Мы чужие на этом празднике жизни».

Напомним, что вчера министр МВД Игорь Шуневич открыл в Минске одиозный памятник царскому городовому. На церемонии также были министр культуры Борис Светлов и председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.