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Вячеслав Бутусов объявил о завершении деятельности своей группы

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  • 3.03.2017, 7:46
  • 7,571
Фото: ria.ru

Сейчас музыкант готовится к празднованию 35-летия группы Nautilus Pompilius и собирает новую команду.

Вячеслав Бутусов объявил о завершении деятельности своей группы "Ю-Питер". Он отметил, что за 15 лет его существования было выпущено пять альбомов. Сейчас музыкант готовится к празднованию 35-летия группы Nautilus Pompilius и собирает "новую команду", информирует РИА "Новости".

Бутусову 55 лет. Его группа Nautilus Pompilius была особенно популярна в конце 1980-х годов. Жил в Свердловске (нынешний Екатеринбург), в 1991 году переехал в Петербург. Группа прекратила существование в 1997-м, а в 2001 году появилась новая группа — "Ю-Питер".


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