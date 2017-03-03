Вячеслав Бутусов объявил о завершении деятельности своей группы 3 3.03.2017, 7:46

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Фото: ria.ru

Сейчас музыкант готовится к празднованию 35-летия группы Nautilus Pompilius и собирает новую команду.

Вячеслав Бутусов объявил о завершении деятельности своей группы "Ю-Питер". Он отметил, что за 15 лет его существования было выпущено пять альбомов. Сейчас музыкант готовится к празднованию 35-летия группы Nautilus Pompilius и собирает "новую команду", информирует РИА "Новости".

Бутусову 55 лет. Его группа Nautilus Pompilius была особенно популярна в конце 1980-х годов. Жил в Свердловске (нынешний Екатеринбург), в 1991 году переехал в Петербург. Группа прекратила существование в 1997-м, а в 2001 году появилась новая группа — "Ю-Питер".