Жители отрезанной от мира деревни: За что мы платим дорожный налог? 32 3.03.2017, 8:05

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В деревню Маглыши в одном километре от Слуцка можно попасть только пешком или на болотоходе.

Не могут дождаться помощи местных властей и в Слуцком районе, в деревне Маглыши. Жители которой попросту оказались отрезаны от мира. Единственная дорога в поселение превратилась в грязное месиво.

Автомобиль съемочной группы «Белсата» застрял, поэтому к деревне Маглыши отправились пешком.

Деревня находится в километре от Слуцка, поэтому жизнь жителей привязана к городу. От асфальтовой дороги — гравий, всего 600 метров, но сейчас они непреодолимы.

«Я плачу налог на дороги, налог на бензин. Налоги повсюду. То есть платим деньги за что-то. Первоначально он вводился, как за дороги. Но как можно платить налог на дороги, если я даже не могу выехать в город, выехать из деревни. Мне нужно ребенка отвезти в школу, мне нужно на работу, а выехать я не могу», — возмущается житель деревни Маглыши Дмитрий Братковский.

Без автолавки, скорой помощи и катафалка

Жители жалуются, что по такой дороге перестала приезжать автолавка, теперь они не имеют возможности купить еду. В деревню не могут проехать и экстренные службы.

«Вот 24-го мне плохо было. Мне 78 лет, давление 190 на 110. Позвонила в скорую: «Что мне делать?». Скорая отвечает: «Выезжайте на дорогу — мы подъедем. А мы к вам не доедем», — делится Мария Николаеня.

Еще большее напряжение возникло, когда в деревне умерла одна из жительниц. Все, кто приезжал на похороны, оставляли свои авто при трассе и шли в деревню пешком.

«Стали прятать в воскресенье, заказали катафалк, этот говорит: «Мы не проедем», они приехали смотреть, как копать яму, говорят «мы не проедем», — рассказывает Николаеня.

Жители неоднократно обращались в различные инстанции

Несмотря на обращения проблема не решается. В понедельник, после очередной жалобы, приехал грейдер и выровнял грязь, но уже сегодня легковому автомобилю здесь проехать почти невозможно.

Сельчане подали в Слуцкий райисполком очередное заявление с требованием обеспечить им возможность без проблем добираться до своих домов. Под обращением подписались все жители. Но не все верят, что чиновники их услышат.