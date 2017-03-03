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Белый дом: Зять Трампа Кушнер тоже беседовал с российским послом

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  • 3.03.2017, 8:19
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Фото: Reuters

Нет ничего необычного во встречах представителей переходного штаба с иностранными чиновниками.

Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн и старший советник Джаред Кушнер в декабре прошлого года (то есть еще до своего официального вступления в должность) вместе встречались с российским послом в США Сергеем Кисляком в нью-йоркской башне Trump Tower, признали в Белом доме.

"Они в целом обсуждали отношения, и имело смысл установить канал коммуникации", - цитирует NYT представителя Белого дома Хоуп Хикс (перевод – ВВС).

Она добавила, что встреча продлилась около 20 минут.

Ранее в центре скандала из-за бесед с российским послом оказались советник Трампа Майкл Флинн, который в итоге вынужден был уйти в отставку, и генпрокурор США Джефф Сешнс.

Однако в отличие от них, Кушнер беседовал с российским послом уже после выборов - хоть и до смены администрации и своего официального утверждения в должности.

Нет ничего необычного и недопустимого во встречах представителей переходного штаба с иностранными чиновниками, отмечает NYT.

Однако любые контакты соратников Трампа с российскими властями сейчас оказываются в центре внимания, так как ФБР расследует возможное вмешательство Москвы в американские выборы и обвинения в возможной причастности к этому скандалу приближенных президента.

Встреча Кисляка, Флинна и Кушнера в декабре также может оказаться значимой, поскольку именно тогда администрация уходящего президента Барака Обамы готовилась наложить на Россию новые санкции и публично обвинила Москву в кибератаках, призванных повлиять на итоги выборов.

Ранее в четверг генпрокурор Сешнс, который, как выяснилось, дважды за время президентской кампании беседовал с российским послом, заявил, что самоустраняется от участия в расследовании ФБР о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.

Дональд Трамп отрицает, что они или члены его команды имели какие-либо неподобающие контакты с Кремлем.

"Джефф Сешнс - честный человек. [На слушаниях в сенате] он не сказал ничего такого. Он мог сформулировать свой ответ более точно, но это явно не было сделано преднамеренно", - заявил Трамп, добавив, что "демократы перегибают палку", и назвав обвинения в адрес своих подчиненных "охотой на ведьм".


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